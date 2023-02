Salerno. Pronto soccorso al collasso, i disagi di pazienti e operatori al Ruggi

Forti disagi al pronto soccorso del nosocomio salernitano.

La testimonianza degli operatori

A raccontare quello che succede quotidianamente alll’ospedale Ruggi d’Aragona, sono gli stessi operatori delle ambulanze “È vero: lasciamo le barelle con il paziente al Pronto soccorso e andiamo via”.

I disagi

“Quando il paziente entra in reparto, anche dopo dieci, dodici ore, torniamo in via San Leonardo e recuperiamo il presidio sanitario. Lo facciamo tutte le notti: anche io faccio così il sabato. Lascio la barella e me ne torno in centrale. Tanto neanche posso fare servizi d’emergenza. Non posso fare nulla…” – e continuano – “Il Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi sembra davvero un lazzaretto. E noi lavoriamo senza alcuna garanzia”.

A riportare la situazione di caos in cui versa la struttura ospedaliera è “La Città” oggi in edicola