Angri. Il Maresciallo Giovanni Chierchia va in pensione

Dopo quarantatré anni di servizio questa sera Giovanni Chierchia con il grado di Maresciallo di Polizia Locale si congeda dal servizio. Appende il “casco bianco” al chiodo per sopraggiunti limiti di età lavorativa. Giovanni resta comunque un bell’esempio, una persona positiva e sempre disponile che per quattro decenni, e qualche anno, si è sempre contraddistinto per la sua professionalità e il forte senso del dovere.

Esempio infaticabile

Sempre laterale e operativo, esempio infaticabile, Giovanni fino a qualche ora fa era ancora in pieno servizio a portare il suo contributo al Comando dei caschi bianchi guidati, da oltre un lustro da un congiunto stretto: la consorte, il Tenente Colonnello Anna Galasso, alla quale non ha mai fatto mancare il suo supporto personale e professionale, in qualunque scenario possibile e di criticità.













Un meritato riposo

Ora Giovanni dedicherà gran parte del suo tempo ai suoi cari ma senza perdere di vista l’operosità della dinamica consorte Anna che certamente avvertirà il vuoto professionale del suo particolare collaboratore. Meritato riposo Giovanni.

Luciano Verdoliva