Pagani. Il PUC di Sant’Egidio contestato, il Tar rinvia il giudizio

Il Tribunale Amministrativo Regionale blocca l’impugnazione del comune di Pagani nei confronti del PUC di Sant’Egidio del Monte Albino. Nel documento compariva la cosiddetta “zona contestata”, la giustizia temporeggia in attesa dell’esito del Consiglio di Stato.

La delibera di giunta

Nelle ultime ore è tornato al centro del dibattito pubblico l’area compresa da via Nazionale fino e oltre a via Pepe e via Mazzini vista la decisione da parte dell’ente paganese di contestare il Piano Urbanistico Comunale del limitrofo comune. Di fatto la giunta paganese ha condannato il passo in avanti del comune limitrofe, che nonostante un’ultima sentenza sfavorevole e un ricorso pendente ha approvato un PUC tenendo al suo interno l’area contestata. La scelta è stata lo scorso 21 Febbraio però bocciata dal Tar di Salerno, che ha subito bloccato le ambizioni di palazzo San Carlo tenendo una linea molto distensiva e giustamente temporeggiatrice.

La decisione del Tar

Non sussistendo motivi di gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio, il tutto è rimandato al prossimo 15 Marzo, una data non a caso tenuto conto del parallelo iter giudiziario in capo al Consiglio di Stato. L’organo è infatti ancora riservato sul ricorso, stavolta da parte dell’ente santegidiese, sulla zona contestata, affidata secondo ultima sentenza al limitrofe comune paganese. La sentenza definitiva sul caso è attesa nelle prossime settimane, e una volta chiarito definitivamente questo aspetto si potrà logicamente comprendere se il documento del PUC di Sant’Egidio è o meno lesivo e prevaricatore nei confronti di Pagani. Una battaglia istituzionale sulla quale però non regna la polemica, ma semplicemente la voglia e l’intenzione di due comuni, con le proprie ragioni e rispetto di parte, di capire realmente a chi appartenga un’area che conta quasi 3000 abitanti.

Le parole di Russo

“La nostra iniziativa di impugnazione del PUC del comune di Sant’Egidio del Monte Albino è stata una difesa di parte logica e necessaria soprattutto per i tempi per evitare di superare a scadenza temporale per la giusta impugnazione. Sarebbe stato paradossale e pericoloso non aprire questa parentesi a prescindere dalla sentenza che sarà enunciata dal Consiglio di Stato” sono state le parole dell’assessore delegato al contenzioso Veronica Russo “Al momento per quanto ne sappiamo le prossime due settimane potranno essere cruciali per avere un punto definitivo sulla situazione. E’ necessario ai due enti per svolgere il proprio lavoro, è bisogno primario per i cittadini, che meritano identità e servizi costanti”.