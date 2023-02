Scafati. In via Poggiomarino nella serata di ieri rapina a "Moto Action". Il fatto poteva avere un triste epilogo di sangue

Scafati. Furti, rapine e altri crimini ora la città ha paura (video)

Entra in un concessionario con una pistola per una rapina e la punta in faccia al titolare, si sfiora la tragedia a Scafati. In via Poggiomarino nella serata di ieri poco dopo le ore 19 un uomo a bordo di un motociclo parcheggia davanti la storica attività “Moto Action”, entrando ad arma scoperta e volto coperto da passamontagna. Il veicolo si scoprirebbe successivamente essere rubato, probabilmente al momento, tenuto conto di una successiva denuncia per furto di uno stesso motociclo.













La dinamica

In condizioni probabilmente alterate, l’aggressore ha puntato la pista al corpo e al volto nei confronti di due dipendenti e il proprietario. All’inizio vengono chiesti soldi, ma osservando poi un orologio di valore sul polso del titolare è arrivata una seconda richiesta. Da qui parte un momento di reazione, con una colluttazione durata diversi istanti che si conclude con un colpo di pistola sul corpo del proprietario. Fortunatamente il proiettile ha avuto una traiettoria diagonale, non attraversando organi. L’aggressore a quel punto sarebbe fuggito.









Le indagini

Sul posto è arrivato il soccorso immediato dei Carabinieri della locale Tenenza, con il proprietario che è stato dimesso dopo poche ore viste le ferite relativamente superficiali.

Altre tragedie sfiorate

Rimane però impressa fortissima l’immagine di un’altra tragedia sfiorata, l’ennesima in una città che solo poche ore prima aveva subito un furto all’interno di un sali e tabacchi. Una quantità incredibile, che combacia con azioni individuali, deliri ma anche bande e organizzazioni. La centralità della città, cerniera tra Agro e Vesuviano, con le sue arterie è scoperta da attacchi così continui e così a largo raggio, l’emergenza nasce quindi da una crisi generale del territorio, che si riversa nei luoghi più appetibili.

Il servizio è di Alfonso Romano