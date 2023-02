Scafati. Mariconda un quartiere in degrado e senza scuola (video)

Periferie abbandonate, Mariconda tra incuria, micro discariche e una scuola ristrutturata ma mai conclusa è simbolo dell’abbandono istituzionale in città. Immagini da terzo mondo arrivano dai confini con il comune di Pompei, dove si erge il grande complesso residenziale popolare.

Abbandonato dalla politica

Nato come un centro di vita e di aggregazione, a difesa dei più bisognosi, le palazzine della contrada ben presto sono diventate l’ennesimo spot politico, lasciato subito a marcire. Gravissime le situazioni infrastrutturali dell’area, con piccole zone verdi quasi tutte devastate dal tempo e dalla vegetazione spontanea, le aree sportive completamente degradate ma soprattutto un plesso scolastico sempre più un cantiere infinito.









Il plesso scolastico

Gli alunni del plesso Mariconda sono stati costretti a inizio 2021 a lasciare la struttura per importanti lavori di ristrutturazione e sicurezza. La riapertura era stata promessa nel giro di 6 mesi, ma dopo 24 il lucchetto è ancora fermo, con i bimbi, ormai cresciuti e in gran parte fuori dal ciclo primario, destinati a sovraffollare altre sedi nel territorio. Al centro delle problematiche ci sarebbe l’imbiancamento della struttura, a ora ancora non effettuata dalla ditta preposta. Una motivazione futile che non si riesce però a superare.







Luoghi ricettori di microdelinquenza

Senza infrastrutture, centri di aggregazione o di cultura, la periferia diventa sempre più luogo di notizie di cronaca, che si avvicendano a ritmo forsennato. Nell’ultima settimana sono stati segnalati ben tre momenti violenti, con pistole calde che hanno gambizzato anche due individui per questioni legati allo spaccio sul territorio. C’è bisogno di una forte risposta sociale.

