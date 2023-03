Sarno. Il Carnevale a rilancio dell’orgoglio cittadino

Il grande successo del Carnevale Sarnese porta con sé polemiche e promesse per il futuro. Sarno può tornare a diventare sempre di più un centro culturale e aggregativo per tutto l’agro e non solo.

Il successo

Applausi scroscianti dalla cittadinanza e non solo per la rassegna di eventi in concomitanza con la festività, con un boom cittadino che ha visto la presenza di centinaia di migliaia di persone. Sull’ottimo risultato arriva il commento di Giuseppe Agovino, capogruppo al consiglio comunale di Forza Italia, che festeggia l’impegno delle parti attive nella rassegna “La festa di Carnevale dimostra le potenzialità del nostro territorio: quando, infatti, siamo in presenza di un grande evento comunitario, la nostra città fiorisce, e ciò comporta un ritorno in termini di immagini, commerciali ed economici. Tale peculiarità dimostra come la nostra città non è, come si dice, morta e poco attrattiva”.

Protagonismo sporadico

La rassegna ha però palesato secondo l’esponente del partito azzurro una grande problematica di stampo politico. L’amministrazione Canfora, secondo Agovino, non è stata capace durante la sua gestione cittadina di creare un’identità sarnese che potesse essere ben riconoscibile dai residenti dei comuni limitrofi, trovandosi così una città svuotata per gran parte dell’anno. “L’amministrazione comunale, oltre ad organizzare qualche evento spot, è incapace di programmare e dare seguito ad azioni che possono rilanciare il territorio comunale. A questo punto – ha concluso Giuseppe Agovino – occorre rilanciare i grandi progetti per la città: Sarno è viva, ma attende politiche per il territorio che sappiano rilanciare il commercio e dare slancio alla movida: è necessario ripensare ai progetti già proposti 12 anni fa, dove al centro ci era una visione commerciale ed economica del nostro territorio”.

La sicurezza di palazzo San Francesco

Attacchi sui quali l’amministrazione comunale si difende a spada tratta attraverso le parole dell’assessore agli Eventi e allo Spettacolo Annamaria Della Porta, che racconta ben altra realtà. “Noi siamo da sempre attivissimi in città per promulgare iniziative culturali, partendo soprattutto dal contributo dei cittadini sarnesi. Sponsorizziamo iniziative con le scuole, eventi nei nostri luoghi pubblici, mi sembra esagerato un giudizio così negativo” spiega Dalla Porta “La pandemia da covid-19 ha cambiato tanto del nostro tessuto sociale, ma mese dopo mese vediamo che sempre più gente torna a vivere il suo territorio e i comuni limitrofi. Stiamo tornando a crescere”.