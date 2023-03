Scafati. I.C. Samuele Falco per un utilizzo consapevole del web e dei social

Bambini e internet, i rischi sono tanti e la scuola si impegna verso un uso responsabile, arriva nella biblioteca Francesco Morlicchio il progetto dell’istituto comprensivo Samuele Falco.

L’evento

Le classi quinte delle primarie del circolo didattico scafatese sono state protagoniste dell’evento curato e moderato dagli agenti della Polizia Postale provinciale, culmine di un lungo progetto di conoscenza e rispetto del web. Gli alunni, circa un centinaio, sono a lavoro da inizio anno scolastico con piccole iniziative di didattica frontale e non solo volte a creare ulteriore critica sull’utilizzo dei social e dei rischi che si nascondono, come il cyberbullismo o altri fenomeni di natura sociale.

Un fenomeno pericoloso

Purtroppo il web e i social network in particolare nascondono truffe, linguaggio violento, phishing nelle crepe dell’ignoranza digitale. Per questo è importante fare cultura sul tema, partendo dai più piccoli e dalle generazioni destinate a vivere a contatto di device e internet. L’incontro in Biblioteca Comunale ha messo al centro le esperienze quotidiane dei ragazzi, non prima però di una lunga discussione sulle buone pratiche da adottare tra social e app di ogni tipo. L’evento è stato promosso anche dall’amministrazione comunale scafatese attraverso una delibera di patrocinio specifico. L’attuale commissario straordinario Antonio D’Acunto è stato uno dei maggior sostenitori dell’iniziativa, con il prefetto che ha voluto visitare il gruppo di alunni e insegnanti per sottolineare l’importanza fondamentale della presenza delle istituzioni.

Le parole di D’Acunto

“L’internet e i social rappresentano una risorsa, ma non dobbiamo essere succubi o dipendenti da esso. L’incontro con le scuole è il miglior incontro possibile a cui potevo partecipare, perché qui si costruisce il futuro, le immagini e i ricordi che i ragazzi si ricorderanno forse per sempre” sono alcune delle parole utilizzate dal commissario D’Acunto “ E’ importante la responsabilità per evitare le insidie. Questi processi hanno bisogno di nascere all’interno dei nuclei familiari, con un ruolo fondamentale spesso anche delle scuole, che possono aiutare anche le stesse famiglie ad avere maggiore coscienza del fenomeno”.