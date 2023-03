Sport. San Marzano Calcio sempre più nella storia, 4-0 al Manfredonia

Un San Marzano al limite della perfezione schianta per 4-0 i rivali pugliesi del Manfredonia, è storica qualificazione alla fase finale di Coppa Italia Eccellenza. Al termine di 90 minuti di buon ritmo e dall’andamento più equilibrato di quanto possa dire il risultato, i blaugrana di mister Franco Fabiano superano il rispettivo triangolare e si preparano ad affrontare la Nuova Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto.

Primo tempo

Il match inizia con le folate offensive dei locali, costretti alla vittoria, bravi a tenere testa al Manfredonia riuscendo a capitalizzare una delle prime azioni offensive del match. Ottimi movimenti da boa al minuto 13 di Prisco che riesce ad assistere il compagno di reparto Castagna, implacabile a tu per tu con Chironi. Il vantaggio acquisito al quarto d’ora sveglia però gli animi degli avversari, formazione molto tecnica e capace con il palleggio di dare noie alla retroguardia blaugrana. L’uomo più pericoloso è sicuramente in tal senso il 10 avversario Lopez, autore prima di un buon tiro dal limite dell’area respinto da Palladino al minuto, sfortunato poi intorno alla mezz’ora con una conclusione in area che viene ribattuta dal muro blaugrana. Il Manfredonia attacca ancora con Bevilacqua e Biason, ma il San Marzano riesce a farsi vivo nella metà campo avversaria con Montoro che verso la fine della prima frazione non riesce a sfruttare un ottimo contropiede.

Seconda frazione

Il risultato apertissimo della fine del primo tempo viene però completamente chiuso nel giro di poco meno di un quarto d’ora. Erroraccio pugliese al minuto 53. Il difensore centrale Montrone e il portiere Chironi non si intendono e nel fraintendimento ad avere la meglio è la voglia pazza di gol di Camara Fodè, che intercetta il pallone e lo spedisce nella rete sguarnita. Al sessantesimo arriva il 3-0 che congela il match, a firma nuovamente di Castagna, con il bomber blaugrana che raccogliendo un pallone indirizzato dal limite dell’area con un movimento elude la difesa e piazza la seconda rete personale di giornata. Ci sarà successivamente, al 71°, anche la gioia per il subentrato Marotta, che avrà l’onore di segnare il definitivo 4-0 su calcio di rigore, fischiato per un fallo di mano veramente molto ingenuo di Turitto. Gli ultimi venti minuti trascorrono tra qualche timida avanzata ospite e qualche piccolo momento di tensione, in attesa del triplice fischio che incorona il San Marzano qualificata alla fase finale della competizione.

L’orgoglio di Fabiano

“Meritavamo di vincere ma non con questo attivo così largo, che non dà l’idea della squadra che abbiamo affrontato. Il Manfredonia è una squadra fortissima, noi siamo in una condizione fisica straripante” è il commento di mister Franco Fabiano al termine del match. “Domani riposo ma la testa deve andare subito a Domenica al match con la Scafatese, c’è una promozione da agguantare”.

Tabellino

SAN MARZANO (4-3-3):

Palladino, Chiariello, Riccio, Di Girolamo, Armeno, Tarascio (38’ st Marzano), Nuvoli (31’ st Lettieri), Montoro; Camara (24’ st Marotta), Prisco (15’ st Velotti), Castagna (35’ st Elefante). A disposizione: Ragone, Dentice, Casillo, Esposito. Allenatore: Franco Fabiano.

MANFREDONIA (3-5-2):

Chironi, Montrone (9’ st Triggiani), D’Aiello, Lobosco, Giambuzzi, Salvatore, Biason (35’ st Attah), Lopez (18’ st Turitto), Bevilacqua (25’ st Achik), Quitadamo, Morra (37’ st Zaldua). A disposizione: Colletta, Lauriola, Fornaro, Panelli. Allenatore: Pasquale De Candia.

ARBITRO: Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia. Assistenti: Massimo Vagheggi di Arezzo, Mirko Librale di Roma 2. Quarto uomo: Simone Gavini di Aprilia.

RETI: 13’ pt Castagna, 8’ st Camara, 14’ st Castagna, 26’ st Marotta (R)

NOTE. Spettatori: 500 circa. Ammoniti: Biason (M), Morra (M), Montrone (M), Marotta (S), Giambuzzi (M), Turitto (M), Armeno (S). Calci d’angolo: 1-1. Recupero: 1’ pt; 4’ st.