Furti nelle periferie, a San Valentino sit in dei cittadini: vogliamo essere tutelati

Cittadini, sindaco e autorità mobilitati

Non si rassegnano ai continui furti subiti in questi giorni, alla solitudine che si prova quando al ritorno a casa, apri la porta e trovi tutto messo a soqquadro, per questo motivo un gruppo di cittadini di San Valentino Torio lunedì sera si è ritrovato in strada per dare vita ad un sit in a cui ha partecipato anche il sindaco Michele Strianese ed il vice comandante dei carabinieri, Mirri.

I racconti e il trauma

Ognuno dei presenti aveva una storia personale da raccontare, un trauma subito per il colpo messo a segno sulle proprie cose, gioielli e soldi, affetti, ricordi di una vita o di chi non c’è più. Qualche persona ha riferito di essersi allontanata soltanto per mezz’ora dalla propria abitazione, il tempo di accompagnare il consorte sul luogo di lavoro ed al ritorno l’amara sorpresa, e che tempo addietro avesse avuto pure il tentativo di furto della propria auto scongiurato dalla presenza dell’ambulanza che bloccava l’accesso per un’emergenza.

I malviventi

Le solite mani invisibili che operano in modo veloce per poi sparire senza lasciare tracce. Acrobati, professionisti, bande o ladri solitari, tutte le piste restano in piedi e la paura pure. Sono soprattutto le donne e gli anziani a riferire di non sentirsi più sicuri a casa, temendo che qualcuno possa arrivare alle spalle o di irrompere con loro all’interno. L’escalation di furti nelle abitazioni soprattutto nelle zone periferiche della città come Casatori sollevano preoccupazione e tutti insieme l’altra sera i valentinesi facendosi forza hanno voluto manifestare un disagio col quale non intendono più convivere ma ricevere una maggiore protezione dalle istituzioni.

Le parole del sindaco

Il sindaco Strianese riferisce di avere richiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli sul territorio e di avere intrapreso già diverse azioni per fare proprio il grido di allarme dei propri cittadini. “Ho chiesto sia alla nostra polizia locale che ai carabinieri in particolar modo di darci ulteriormente una mano, – spiega Strianese – sto interloquendo anche con i vertici provinciali dei carabinieri, con i reparti territoriali dei carabinieri di Nocera Inferiore per fare in modo che la presenza degli uomini in divisa sia più pressante, aumenteremo la videosorveglianza, interloquiremo con la Prefettura di Salerno e se sarà necessario chiederemo pure la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, faremo tutto il possibile per tutelare i cittadini, ma soprattutto lavoreremo in sinergia con i carabinieri con cui stiamo già pianificando alcune azioni, l’unità delle forze sul territorio è importante, bisogna unire le forze per essere più forti”.

Anna Villani