Somma Vesuviana. Trovata senza vita Diana, la 27enne scomparsa da lunedì

Il padre ha raccontata agli inquirenti che la figlia era prossima alla laurea, e proprio l’indomani avrebbe dovuto discutere la tesi. Ma da un controllo effettuato dai carabinieri è emerso che Diana non era in regola con gli esami, pur annunciando ai familiari la data della sessione di laurea. Forse la giovane non ha trovato la forza di raccontare la verità alla propria famiglia, ritenendo quella mancanza un dramma.

La ricostruzione

Nella mattinata di lunedì è uscita dalla sua abitazione di via Napoli a Somma Vesuviana, dicendo che sarebbe tornata per ora di pranzo. Il padre ha spiegato: “L’ho chiamata alle 13,30, ma il suo cellulare non era raggiungibile, poco dopo mi ha inviato un messaggio Whatsapp dicendo che doveva recarsi in biblioteca e che sarebbe rientrata a Somma Vesuviana con il treno delle 16 da Napoli“. Alle 17.55, all’ennesima telefonata non risposta, uno strano messaggio che allerta il padre: “Non posso parlare”. Da quel momento il telefono è stato spento fino ad arrivare alla tragica scoperta.