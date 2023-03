Iodice è il nuovo direttore generale della Nocerina. L’ha comunicato questo pomeriggio il club rossonero attraverso una nota ufficiale. Il direttore ex Ischia ha sposato subito la causa per portare esperienza nella nuova società molossa. Pino Iodice ricoprirà la carica di direttore generale per gestire al meglio quest’ultima parte di stagione che,dopo gli ultimi risultati, è diventata più complicata. L’esperienza del neo dirigente della Nocerina servirà anche a programmare la prossima stagione.

Iodice ha scelto Nocera e la Nocerina per rilanciarsi in una piazza dove ha fatto molto bene. Non vera, dunque, la tesi che l’ormai ex segretario sia andato via dal Savoia in seguito ad una lite con il calciatore Francesco Scarpa. Come appreso dalla nostra redazione non è stato l’ex segretario ad aver avuto una lite con il capitano dei bianchi.

Oltre a Iodice, nei prossimi giorni arriverà a Nocera anche un altro dirigente navigato. Enzo Musto, attuale dirigente del Savoia, seguirà l’ex segretario degli oplontini in terra nocerina. Il dirigente della società cara al patron Filiberto sabato siederà ancora sulla panchina del club di Torre Annunziata per l’ultimo match con la compagine torrese.

Il comunicato della Nocerina:

“Pino Iodice è il nuovo direttore generale della Nocerina. Iodice sarà presentato sabato mattina, ore 12, durante la consueta conferenza stampa pre gara di Alessandro Erra. Grazie e buon lavoro.”