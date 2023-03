Angri. Oggi consiglio comunale, si discute del nuovo parcheggio

Consiglio comunale nella casa del cittadino. Nel pomeriggio si torna in aula per la discussione di alcuni punti importanti come la realizzazione di un parcheggio e un capannone per automezzi pesanti in via Campia, la variazione di bilancio per la realizzazione di alloggi di edilizia sostenibile in Via Badia e alcuni lavori di somma urgenza in Via Giudici e Via Marconi e l’approvazione di debiti fuori bilancio.

