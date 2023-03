Nocera Inferiore. Il Comune partecipa alla manifestazione “Sarno, prima che sia tardi”

L’Amministrazione di Nocera Inferiore partecipa alla manifestazione “Sarno, prima che sia tardi”. Il Sindaco Paolo De Maio annuncia la sua adesione all’evento pubblico di sensibilizzazione per la creazione della piattaforma permanente “Sarno Subito”.

La dichiarazione del sindaco

«Dall’inizio del mandato, anche a causa delle condizioni meteo, la nostra Amministrazione Comunale si è dedicata con dedizione ad affrontare la questione del fiume Sarno» dichiara il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.

L’impegno

«Lo abbiamo fatto con spirito pratico, proseguendo l’impegno per la realizzazione della rete fognaria, chiedendo e ottenendo una Conferenza di Servizi per aggiornare i dati sullo stato degli argini dei corsi d’acqua che attraversano il territorio locale. Un lavoro svolto in modo condiviso, insieme agli altri Comuni che hanno avuto ingenti danni dopo le ultime piogge, con la Regione Campania e le sue articolazioni, in sinergia con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – continua il Primo Cittadino. – Il nostro impegno continuerà con la stessa determinazione».

Adesione a “Sarno, prima che sia tardi”

È con questa premessa che il Sindaco De Maio annuncia la partecipazione convinta alla manifestazione “Sarno, prima che sia tardi”, promossa per il 4 e 5 marzo, al fine di creare una piattaforma “Sarno subito”, luogo permanente di incontro e condivisione per il fiume che attraversa l’Agro nocerino-sarnese.

L’appuntamento

In particolare, l’Amministrazione – che ha patrocinato l’iniziativa – sarà in piazza Diaz, domenica 5 marzo, per partecipare al corteo che arriverà fino al Parco Giochi di via Rea, per un’assemblea pubblica.