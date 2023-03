Scafati. Degrado Polverificio Borbonico: è mobilitazione cittadina (video)

Il Real Polverificio Borbonico è al collasso, i cittadini organizzati in un comitato provano a sensibilizzare sul tema chiedendo le giuste tutele alle istituzioni. La condizione della struttura sita in via Pasquale Vitiello peggiora di settimana in settimana dopo i fasti di un tempo.

Incapacità amministrativa

Le scorse amministrazioni comunali non sono state capaci di mettere in campo un percorso di riqualificazione e rilancio serio per il bene culturale, rimasto sempre più all’abbandono e alle intemperie. Solo il piazzale antistante è stato utilizzato negli ultimi anni come luogo di iniziative culturali e sociali, e il motivo è presto detto.

Le sale interne della struttura sono state progressivamente depredate da diverso materiale edile e prezioso al suo interno. I pavimenti sono sconnessi, le pareti completamente distrutte, con opere d’arte lasciate all’abbandono per mesi e mesi.













Iniziativa dei cittadini

Sulla questione si è levato il grido forte dei cittadini che, riuniti nel comitato SOS Scafati Oltre Scafati, sono stati promotori di diverse iniziative soprattutto durante l’attuale fase commissariale. Dopo aver costruito un dossier sui danni ricevuti dalla struttura, gli attivisti sono stati ospitati direttamente dal direttore del parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, impegnato nel rilancio del Parco del Polverificio Borbonico che prende vita aldilà del cancello della struttura scafatese.















Un impegno preso

Dall’ente culturale è stato strappato un impegno verso la guardiania del luogo anche attraverso la disponibilità del commissario straordinario Antonio D’Acunto, ma tanto si dovrà capire nel futuro post elezioni. Per questo importante è il lavoro di sensibilizzazione che i cittadini continuano a portare avanti, impegnati negli scorsi giorni con una raccolta firme a difesa del Polverificio Borbonico. A prescindere da chi governerà la città, la struttura di via Pasquale Vitiello dovrà rappresentare un punto cruciale dell’agenda politica locale.

Il servizio è di Alfonso Romano