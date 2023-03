Enzo Musto diventerà presto il nuovo team manager della Nocerina. Nella serata di ieri l’ex dirigente del Savoia ha annunciato le proprie dimissioni dal club di Torre Annunziata ed è pronto a vivere subito una nuova avventura. A Nocera ritroverà Pino Iodice, anche lui ex Savoia che da ieri è diventato il nuovo direttore generale dei molossi.

Musto vanta un curriculum molto importante: ha iniziato come team manager con la Giffonese in Promozione, nel 2014 è passato per la prima volta al Savoia. Successivamente ha girato piazze blasonate come Scafati, nuovamente Savoia, Battipagliese, Nola e San Tommaso, queste ultime in Serie D. Negli ultimi anni è stato a Palermo ( un anno in Serie D e 2 anni in Lega Pro) e quest’anno è tornato per la terza volta a Torre Annunziata. Musto è promesso sposo alla Nocerina, dove terminerà questo campionato ed inizierà a programmare già la prossima stagione.

Il comunicato del team manager Musto:

”Purtroppo anche le belle favole non sempre hanno un lieto fine…

Sono stati mesi di duro lavoro tra alti e bassi ma sempre cercando di portare in alto i colori di questa prestigiosa società. Sono rammaricato ma quando non ti senti più parte integrante di un progetto è giusto mettersi da parte e dare spazio ad altre persone. Un saluto speciale a tutti i collaboratori del Savoia ed a tutti quei tifosi che mi conoscono bene e sanno dell’impegno e dei sacrifici profusi

per il Savoia.

Ringrazio il Principe Emanuele Filiberto ed il Pres

Matachione per la fiducia che mi hanno dato.

Sono sicuro che qualcuno non comprenderà questa mia scelta ed accetterò le critiche ma non le offese perché ho dato rispetto a questa piazza e lo pretendo.“