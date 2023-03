Sarno. Drammatico incendio nella zona industriale, cittadinanza invitata a rimanere in casa

Il Sindaco ordina, in via precauzionale, a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km la disattivazione ad horas degli impianti di areazione forzata e\o di condizionamento e la chiusura degli infissi esterni.

Drammatico incendio

Drammatico incendio nell’area industriale del comune di Sarno. Intorno le ore 16 in via Ingegno, all’interno della ditta Cermetal srl che commercia rottami ferrosi e materiale non ferroso, si è sprigionato un rogo, la cui natura non è ancora chiara.

L’intervento per la messa in sicurezza

L’incendio ha interessato un cumulo di rifiuti speciali, formato principalmente da metalli e materiali di plastica come tubi di irrigazione. Sul luogo gli agenti della Polizia Locale, della Polizia Statale e i Vigili del Fuoco, allertato anche l’ufficio di Protezione Civile del Comune di Sarno. Tutti impegnati in un’operazione difficilissima di messa in sicurezza. I fumi si stanno riversando completamente in città.

L’avviso del sindaco

Il Sindaco ordina, in via precauzionale, a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall’opificio industriale dove si è verificato l’incendio, la disattivazione ad horas degli impianti di areazione forzata e\o di condizionamento, la chiusura degli infissi esterni (finestre e balconi) degli immobili, il divieto del consumo e\o vendita di frutta e ortaggi raccolti in data successiva all’incendio nelle zone comprese entro il raggio di 2 km, il divieto di attingere le risorse idriche per fini alimentari da vasche e pozzi non protetti, unitamente alla disposizione del divieto di pascolo, fino a revoca della presente ordinanza.