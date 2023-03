Scafati. Un tornado di furti e rapine si abbatte sulla città crocevia di province

Scafati capitale del Far West dell’Agro, continuano a ruota libera i furti nei confronti di abitazioni ed esercizi, ad essere colpita anche la storica pizzeria “La Pergola”.

L’episodio via Catalano

Sono le prime ore del mattino di martedì 28 Febbraio, poco dopo le tre, quando un uomo irrompe all’interno dell’esercizio ristorativo di via Domenico Catalano forzando serranda e la parte inferiore della porta adiacente. Entrato all’interno del locale, il colpo dura pochi secondi, i necessari affinché l’uomo potesse prendere l’intero incasso rimanente della sera precedente. A quel punto non resta che darsi a gambe levate, racimolando non poco più di una dozzina di euro di spiccioli come verrà spiegato dal proprietario.

Un fenomeno massacrante

Un episodio preoccupante che rappresenta però un’isterica normalità del territorio scafatese. Solo poche ore prima si era consumata la quasi tragedia in via Poggiomarino, con il titolare di “Moto Action” colpito all’addome da un’arma da fuoco durante una rapina. E ancora prima, il colpo ad un tabacchino in via della Resistenza, andando ancora più a ritroso arrivando fino alla banda delle gioiellerie, con diversi colpi firmati da uno stesso gruppo criminale a bordo di un Audi bianca. La cronaca è sempre più una lista della spesa dove volti e disperazione si confondono senza quasi avere più identità, tanto da far nascere sempre di più iniziative spontanee di giustizia, ma anche e soprattutto di sensibilizzazione.

L’iniziativa social

La proprietà del ristorante scafatese ha in tal senso pubblicato, poche ore dopo l’increscioso accaduto ,un video sui social, nel quale viene ritratto l’operazione criminosa del malvivente, a volto coperto. Tantissime le reazioni di rabbia da parte dei cittadini, che chiedono sempre più interventi da parti delle forze dell’ordine verso la tutela di una città come Scafati sempre più al centro di qualunque crimine. Un appello a cui dare massimo risalto anche in termini sovracomunali. Sono stati denunciati negli ultimi anni criminali residenti in un raggio ampio 70-80 km, in una confluenza nella città salernitana dovuta alle diverse vie di fuga.