Basket. Il cuore non basta, Sacripanti KO all’esordio in gialloblù

La prima di Pino

Dopo la lunga sosta di 3 settimane torna il massimo campionato nazionale di pallacanestro, Scafati fa visita a Milano al Mediolanum Forum di Assago.

Prima da capo allenatore della Givova Scafati per coach Stefano “Pino” Sacripanti, il quale ha potuto lavorare duramente dal suo insediamento in Via della Gloria e valutare gli elementi a sua disposizione, partono dal capoluogo lombardo le undici “finali” di cui lo stesso coach canturino aveva parlato in sede di presentazione.

Missione salvezza per gli scafatesi che riparte dalla sfida ai campioni d’Italia dell’EA7, con circa 500 cuori gialloblù al seguito.

I quintetti

MILANO: Napier-Tonut-Luwawu Cabarrot-Voigtmann-Melli

SCAFATI: Stone-Imbrò-Okoye-Pinkins-Thompson

Primo quarto

Tonut ed Okoye tolgono subito i ‘tappi’ dai ferri del Forum; dopo 73 secondi torna in campo De Laurentiis (ultimi minuti in campo risalenti al 4/12 con Treviso), a discapito di un Thompson subito gravato di due falli. Givova che esaurisce in men che non si dica il bonus, l’uno su due di Napier dalla linea della carità firma il 5-2 meneghino a 7:49 dalla fine del primo quarto.

Okoye prova a caricarsi tutta Scafati sulle spalle, botta e risposta dai 6.75 tra Pinkins e Luwawu-Cabarrot, un canestrissimo di Stone firma il 10 pari al 4’. Due triple in rapidissima sequenza di Logan regalano il primo vantaggio ai gialloblù, timeout Messina con 4 primi e 17 secondi da giocare, 12-16. Baron e Voigtmann ingranano le marce alte in uscita dal timeout, le scarpette rosse allargano il divario dalla lunetta, 22-18 a 120” dalla prima sirena. Deshaun Thomas banchetta nel pitturato, l’ultima firma del parziale è di Hannah dalla lunetta, 26-21 Milano al 10’.

Secondo quarto

Hannah riapre le danze con una tripla fantascientifica, Baron ripaga subito con la stessa moneta, Melli firma il +7 al dodicesimo, 33-26. Napier dall’arco per un nuovo massimo vantaggio, terzo fallo personale di Thompson al 13’ che sa di ‘tegola’ per coach Sacripanti, 38-29. Tonut con la moto fino al ferro, Messina prende tecnico e Scafati riaccorcia con Okoye, 40-35 al 15’.

Olimpia che continua a guadagnarsi viaggi in lunetta, è di 8-0 il break che consente all’EA7 di mettere 13 lunghezze tra sè e la Givova, 48-35 al 18’. Okoye sale testa e spalle sopra al ferro per fermare l’emorragia scafatese, ma Tonut e Thomas continuano ad essere un vero e proprio rebus per Sacripanti, il primo tempo lo chiudono nettamente avanti i padroni di casa, 52-39.

Terzo quarto

Pronti, via e Scafati piazza un 7-0 che la riporta a -6 con Stone e Imbrò, Messina prende il secondo tecnico della sua partita e viene espulso, inerzia che sembra girare in favore dei gialloblù.

In uscita dal timeout è nuovamente Baron a trainare i biancorossi, 3+1 prima e floater poi a rimettere 12 lunghezze tra EA7 e Givova, 60-48 al 24’. Imbrò riaccorcia, ma Milano è troppo più lunga, solida e forte dei salernitani, altro super parziale e +19 milanese al 27’ sulle ali di Alviti e Ricci oltre al solito Baron. Scafati non segna più dal campo e scompare letteralmente dal parquet, Pangos regala assist e spettacolo, il quarto si chiude 77-51 per i lombardi.

Quarto quarto

Rossato e De Laurentiis firmano un mini break di 4-0, la Givova prova a tenere alta l’intensità del match. Rossato dall’arco ed Hannah in transizione allungano il break, Scafati sotto di 17 al 33’, 77-60. Baron tocca quota 20 punti, prova fenomenale dell’ex Zenit, Milano in totale controllo al 35’, 83-63.

Tanti minuti per gli italiani delle scarpette rosse, buoni spunti di Hannah e De Laurentiis, 85-70 al 37’. Doppia cifra per Rossato, Scafati lascia in campo fino all’ultima goccia di sudore, altra schiacciata di De Laurentiis per il -11 a poco più di 100” dal quarantesimo. Di Ricci e Rossato le pregevolissime firme che valgono l’87-77, i liberi di Tonut e la bomba di Hannah fissano il punteggio sull’89-80.

Un ultimo quarto tutto cuore dei gialloblù che dovrà essere da monito per ripartire in vista del prossimo match casalingo con Sassari, da vincere assolutamente per i ragazzi di coach Sacripanti.

I tabellini

MILANO: Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 9, Pangos 2, Tonut 12, Melli 14, Miccoli n.e., Baron 20, Napier 6, Ricci 9, Baldasso, Alviti 6, Voigtmann 5.

SCAFATI: Okoye 11, Morvillo n.e., Mian, Hannah 12, Pinkins 9, De Laurentiis 6, Rossato 14, Imbrò 6, Thompson 4, Tchintcharauli n.e., Logan 10, Stone 8.