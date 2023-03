San Valentino Torio. Vigilanza privata per prevenire i furti

La decisione dopo raffica di furti

Dopo il boom di furti registrati nei giorni scorsi nell’area periferica di San Valentino Torio, residenti e sindaco, continuano ad elaborare strategie di azione per prevenire e contrastare l’azione delinquenziale, l’ultima proposta in ordine di arrivo è l’istituzione di una vigilanza privata da affiancare alle forze dell’ordine locali con cui dovranno restare sempre in costante contatto e sotto la cui direzione dovranno muoversi tra le varie strade a margine del centro cittadino.

Presenza di supporto

Nessun’azione autonoma ma di affiancamento all’opera compiuta da carabinieri e vigili a San Valentino Torio. Una presenza di supporto non alternativa a militari e vigili. L’idea piace anche al sindaco Michele Strianese e potrebbe prendere il via in breve tempo considerate le pressioni dei propri concittadini, stanchi di subire colpi alle proprie abitazioni ed alle auto. Una soluzione che risolverebbe il problema di garantire sicurezza e controllo su quelle fasce territoriali a ridosso dell’autostrada o nelle zone più rurali dove “sarebbe difficile ramificare il sistema di videosorveglianza” commenta il sindaco valentinese.

Le parole del sindaco Strianese

“Il Comune può dare una mano con i vigili urbani, con la polizia locale, miglioreremo sicuramente la videosorveglianza però sappiamo che la videosorveglianza riguarda principalmente i centri urbani non queste situazioni che si stanno verificando nelle aree marginali, molto periferiche, parliamo di un’area a cavallo dell’autostrada quindi in zone periferiche, addirittura stradine di servizio che servono solamente per fare la manutenzione – dice il primo cittadino – anche in quelle zone però intensificheremo la presenza della polizia locale fino agli orari di turnazione, abbiamo fatto una riunione al comune e abbiamo pensato di intensificare i controlli anche mediante ditte private di sorveglianza per dare una mano appunto alla polizia locale, ai carabinieri e cercheremo di fare tutto il possibile”.

Sicurezza per la comunità

Notizie rassicuranti per la comunità locale che attende ora la pianificazione di tutte le azioni anticipate in strada dal sindaco quando l’altra sera ha raggiunto un nutrito gruppo di persone che in modo spontaneo avevano dato vita ad un sit in per chiedere a gran voce più sicurezza e maggiori controlli.

L’impegno del primo cittadino

Strianese ha assunto come impegni istituzionali di potenziare il sistema locale di videosorveglianza, di chiedere ai carabinieri un maggiore pattugliamento delle zone più esposte, di rivolgersi al prefetto di Salerno per un confronto senza escludere nemmeno la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Anna Villani