Altamura-Nocerina 2-1: altra sconfitta per la squadra di mister Erra, condannata dai gol di Errico e Croce; per i molossi a segno Maletic.

Altamura-Nocerina 2-1. Cade ancora la squadra di mister Erra che ormai non vince da 7 gare e non riesce a risalire la classifica. 3 punti importanti, invece, per la compagine pugliese che si avvicina alla zona play-off.

Altamura-Nocerina 2-1:la cronaca del match

Parte bene la gara per i campani che nei primi minuti provano a spingere, mostrandosi padroni del campo. Dopo 12 minuti, però, la Nocerina si ritrova sotto: punizione di Caputo, Errico è lesto a spingere la palla di testa alle spalle di Stagkos. I molossi subiscono il colpo mentalmente, mentre i padroni di casa provano ad approfittare del momento no degli ospiti continuando a macinare gioco. Al 38′ arriva il raddoppio biancorosso: ancora Caputo dall’out di destra fa partire un traversone per Croce che non sbaglia e sigla il 2-0. Nell’ultima parte di primo tempo l’Altamura gestisce senza correre nessun rischio e dopo 45 minuti il risultato è fermo sul 2-0.

Nella ripresa dopo appena 3 minuti la Nocerina rientra nella sfida. Il neo entrato Mancino si procura un calcio di rigore, dagli 11 metri si presenta Maletic che non sbaglia e dimezza lo svantaggio. La Nocerina ci crede e prima con Caso Naturale e poi con Maletic costringono agli straordinari la retroguardia pugliese per evitare il pari. Provano il tutto per tutto i ragazzi di mister Erra ed al 40′ Croce approfitta dei tanti spazi, si ritrova a tu per tu con Stagkos, ma il portiere rossonero compie un vero e proprio miracolo. L’occasione per il pari arriva al 90′: cross dalla destra, Maletic solo sbaglia clamorosamente e non riesce a siglare la doppietta personale. Cade dunque nuovamente la Nocerina che non vince più e non riesce ad uscire dalla zona calda della classifica.

Altamura-Nocerina 2-1: il tabellino

ALTAMURA (3-4-3):Guido; Lacassia, Mattera, Errico (34’st Bertolo); Cascella (16’st Murtas), Serra, Bolognese, Sepe (31’st Casiello); Sosa (37’st Molinaro), Croce, Caputo (24’st Ganci). In panchina: Spina, Prinari, Venanzio, Colella. Allenatore: Rogazzo

NOCERINA (3-5-2): Stagkos; Romeo (38’st Vukmanic), De Marino, Garofalo; Chietti (38’st Schiavella) , Di Palma (1’st Fusco), Giacomarro, Ziello (24’st Talamo), Bandeira (1’st Mancino); Caso Naturale, Maletic. In panchina: Russo, Flora, Menichino, Caliendo. Allenatore: Erra

ARBITRO: Monesi di Crotone (Gigliotti-Cozza)

RETI: 12’pt Errico (A), 38’pt Croce (A), 3’st (rig) Maletic (N)

AMMONITI: Mancino (N), Caso Naturale (N), Murtas (A), Romeo (N), Garofalo (N), Talamo (N), Fusco (N).