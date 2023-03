Gara pirotecnica tra le due compagini che danno vita ad una sfida spettacolare; per i rossoblu a segno Marzano, due volte, ed Elefante. Per la Scafatese doppietta di Evcauo ed Alvino.

San Marzano-Scafatese 3-3. Pareggio pirotecnico tra le due compagini che danno vita ad una partita divertente e spettacolare. I rossoblu restano a 16 punti di distacco dai gialloblè e dalla prossima potrebbero diventare campioni aritmeticamente.

San Marzano-Scafatese 3-3: la cronaca

Gara che offre spettacolo fin dai primi giri di lancette. Dopo 2 minuti miracolo di Botta su Marzano, ma il centrocampista rossoblu è reattivo a spingere comunque la palla in rete. La risposta degli ospiti arriva con Costantino che di testa non riesce a dare forza alla sfera. Al 21′ arriva il pari: Evacuo sigla un vero e proprio gol da centravanti, spalle alla porta, si gira e buca Palladino. Passano 15 minuti e la Scafatese raddoppia, questa volta con Alvino bravo a liberarsi di Di Girolamo e sigla il 2-1. La squadra di mister Fabiano prova a reagire e al termine della prima frazione arriva il pari: Botta non respinge bene su un traversone ed ancora Marzano è al posto giusto al momento giusto e fa doppietta. Dopo 45 minuti il risultato è di 2-2.

Nella ripresa è ancora la Scafatese a portarsi avanti, Cavaliera crossa, sbuca Evacuo sul secondo palo che trova la doppietta personale. I rossoblu giocano il tutto per tutto e si sbilanciano; la retroguardia canarina è brava a rispondere sulle avanzate degli esterni marzanesi. Al 77′, però, arriva il 3-3: Elefante in girata trova un colpo di testa spettacolare e sigla il pari. La squadra di Liquidato subisce il colpo e pensa a difendersi, ma il San Marzano non riesce a trovare la via del gol. Dopo 7 minuti di recupero la gara termina con il risultato di 3-3.

San Marzano-Scafatese 3-3: il tabellino

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Chiariello, Velotti, Di Girolamo, Armeno; Marzano, Lettieri (16’ st

Nuvoli), Casillo (1’ st Montoro); Marotta (16’ st Camara), Esposito G. (30’ pt Castagna), Elefante. A

disposizione: Ragone, Fernando, Dentice, Tranchino, Prisco. Allenatore: Fabiano.

SCAFATESE (3-5-2): Botta; Trezza, Esposito P. (12’ pt Iovinella), Masullo; Iommazzo (18’ st Di

Pasquale), Senatore (27’ st Frulio), Cavaliere (45’ st Napolitano), Costantino (31’ st Tagliamonte),

Manzo; Evacuo, Alvino. A disposizione: Colantuono, Scarpati, Marsiglia, Salvatore. Allenatore: Liquidato.

ARBITRO: Ambrosino (Nola).

RETI: 2’ pt Marzano (SM), 21’ pt Evacuo (Sc), 37’ pt Alvino (Sc), 46’ pt Marzano (SM), 4’ st Evacuo (Sc).