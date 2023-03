Angri. Neonato morto durante il parto, scattano avvisi di garanzia per medici del Ruggi

Il dramma è accaduto ad una coppia originaria di Angri che nel mese di agosto ha sporto denuncia dopo che il loro bimbo è nato morto al Ruggi d’Aragona.

Gli indagati

Nel registro degli indagati sono finiti un primario, alcuni medici del suo staff e non solo, in servizio all’ospedale Ruggi di Salerno, come riportato da le “Le Cronache”.

Il dramma

La donna si era recata presso il nosocomio salernitano per dare alla luce il suo bambino. Purtroppo però, per motivi ancora da chiarire è nato senza vita. Pare che l’azienda ospedaliera non abbia dato spiegazioni plausibili in merito a quanto accaduto in sala parto e alle complicazioni che si sono registrate.

La denuncia

Pe questo motivo la famiglia subito dopo la tragedia ha sporto regolare denuncia presso le forze dell’ordine per conoscere la verità.