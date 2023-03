Castello Italia, tubi di qualità per il settore automotive

Dal 1965 Castello Italia realizza tubi per il settore auto. Coniuga la vasta conoscenza delle tecniche di estrusione, di cui è stata pioniera in Europa, ad una continua attenzione all’innovazione.

L’azienda cremonese, una delle 100 Eccellenze Italiane del 2021, vanta competenze tecnologiche avanzate, flessibilità per soddisfare le esigenze di personalizzazione dei prodotti ed una forte spinta alla ricerca di nuove soluzioni e materiali. Grazie a queste caratteristiche Castello Italia ha conquistato una posizione di leadership sia nel mercato dell’automazione industriale per la distribuzione di aria compressa e fluidi a bassa pressione, sia nelle applicazioni automotive.

Per il settore automobilistico, in particolare, progetta e realizza tubi e spirali in poliammide e poliuretano. Dall’impianto frenante al circuito di raffreddamento, dalle sospensioni pneumatiche al circuito del carburante l’azienda propone diverse tipologie di prodotti. I materiali plastici utilizzati e le sue lavorazioni garantiscono alte prestazioni in termini di durata, flessibilità e resistenza agli agenti chimici ed alle variazioni di pressione e temperatura, oltre a garantire il totale rispetto delle più importanti normative internazionali (ISO TS 16949).

Castello Italia è organizzata per sviluppare internamente tutte le fasi di ricerca, progettazione, sviluppo, produzione e collaudo una volta ricevute le specifiche tecniche del cliente e le aspettative sulle prestazioni del prodotto.

L’organizzazione commerciale è composta da un team di vendita interno, una rete di agenti plurimandatari per il mercato italiano e un’altra rete di distributori per i mercati internazionali come Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia, Russia, Turchia e Giappone. Castello France è la filiale che serve il mercato francese. La Società offre, inoltre, un servizio clienti multilingue e supporto tecnico-logistico per una risposta rapida e puntuale.