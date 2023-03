Sarno. 8 Marzo: “Giornata Internazionale dei Diritti della Donna”

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, il Sindaco Giuseppe Canfora e l’Amministrazione Comunale di Sarno, in collaborazione con l’Associazione “Libera”, fondata da don Luigi Ciotti, in prima linea per la lotta alle mafie, organizzano un Convegno sul tema “Donne libere – Storie di Vittime innocenti nel mondo”, che si svolgerà nella mattinata dell’8 Marzo presso il Teatro De Lise, a partire dalle ore 10.00 e che vedrà la partecipazione degli istituti scolastici del territorio, con un loro apporto creativo, (Video, Brani recitati, Canti, Balletti) dedicati al tema, al fine di sollecitare la riflessione sulla condizione delle donne nel mondo.

Il Convegno prevede i saluti istituzionali del Sindaco Dott. Giuseppe Canfora e di Mariano Di Palma, referente di Libera Campania, gli interventi di Teresa Fiore, Coordinamento di Libera Salerno, Monica Usai – Libera International, del Vice – Sindaco Dott. Roberto Robustelli, Assessore con delega alle Politiche Sociali. Conclude l’Assessore Eutilia Viscardi; modera il dibattito la Consigliera Comunale con delega alle Politiche Giovanili, dott.ssa Maria Manzo. Regista dell’evento, la Prof.ssa Anna Maria Della Porta che coordinerà le attività degli studenti e dei loro professori, protagonisti assoluti dell’evento.

L’intento dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione “Libera” è quello di focalizzare l’attenzione dei giovani su una giornata che è dedicata soprattutto alla “questione femminile” e sulle sofferenze delle donne nel mondo, mentre negli ultimi anni sembra essere destinata solo ad essere una mera occasione di divertimento, senza approfondimento delle ragioni che ne determinarono l’istituzionalizzazione.

“I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will.” (“Non sono un uccello; e non c’è rete che possa intrappolarmi: sono una creatura umana libera, con una libera volontà”). Charlotte Brontë

“Donna, vita e libertà” (Jin, Jîyan, Azadî, ژن، ژیان، ئازادی)