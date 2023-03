U.S. Angri 1927. Vittoria dopo tre mesi

Barone e Varsi rimontano D’Angelo e riportano alla vittoria l’Angri dopo 3 mesi

La venticinquesima giornata del girone G del campionato di Serie D 2022-2023 mette contro Lvpa Frascati e Angri.

Dopo soli 3 minuti di gioco il Lvpa Frascati spaventa l’Angri con una conclusione da posizione ravvicinata di Sabelli che, peró, spedisce il pallone oltre la traversa. Al minuto diciannove ci prova Persano con un tiro da fuori, ma i guantoni di Bellarosa dicono di no. Da questo momento è l’Angri a fare gioco e a tenere il campo. La tattica di Condemi si dimostra azzeccata e, infatti, ai grigiorossi manca solo precisione in fase di rifinitura. Al ventitreesimo Barone, innescato sulla trequarti, prova conclusione a giro, ma la sfera si perde sul fondo. Al tramonto del primo tempo è un colpo di testa di Riccio sugli sviluppi di corner a impensierire la retroguardia del Lvpa Frascati.

Nel secondo tempo l’Angri ritorna in campo con lo stesso spirito dei primi quarantacinque minuti di gioco. A dare conferma di ció è Varsi che, al 46′, da fuori area chiama all’intervento Casagrande. Il Lvpa Frascati, che ha mandato in campo D’Angelo al posto di Sabatini, prova a rispondere. Un atteggiamento che viene premiato al 52′. Sugli sviluppi di un calcio di punizione sulla trequarti Senesi, imbeccato in area, batte a rete, ma Bellarosa chiude lo specchio al numero 10 laziale. Il pallone, peró, resta nei pressi dell’area piccola e D’Angelo porta in vantaggio i padroni di casa.

Il gol subito, però, non scalfisce l’11 grigiorosso. Al 57′ Umile, entrato al posto di Visconti, combina con Fabiano che verticalizza immediatamente per Barone. Il numero 9 grigiorosso serve in area Varsi che innanzi a Casagrande non sbaglia e riporta il match in parità. L’Angri, spinto anche dagli oltre 180 spettatori grigiorossi presenti nel settore ospiti, continua a costituire azioni pericolose. Al 69′ Barone si mette in proprio. Il “Condor” mantiene vivo un pallone destinato a perdersi sul fondo, penetra in area a calcia in porta completando, di fatto, la rimonta sul Lvpa Frascati. La squadra di Condemi, nonostante il vantaggio, non si ferma e, addirittura, sfiora anche il 3-1 com Varsi.

La vittoria ottenuta all’”XIII Settembre” di Frascati è il primo successo dell’Angri dopo 3 mesi di digiuno.

Lupa Frascati: Casagrande; Rufo, Frosali, Paolelli, Gemmi, Sabelli, Marras, Sabatini, Ferraro, Persano, Senesi. A disposizione: Palmieri, Giannetti, D’Angelo, Corradini, Pompili, Traditi, Flores Heatley, Avellini, Molinari. Allenatore: Roberto Chiappara.

Angri: Bellarosa; Riccio, Manzo, Varsi, Barone, Della Corte, Langella, Fiore, Visconti, Fabiano, Sall. A disposizione: Esposito, Vitiello, Pagano, De Rosa, Cassata, Acosta, Aracri, Umile, Acunzo. Allenatore: Carmelo Condemi.

Marcatori: 52′ D’Angelo (L), 57′ Varsi (A), 69′ Barone (A)

Arbitro: Pietro Campazzo della sezione di Genova.

Assistenti: Stefan Nikolic di Merano e Andrea Forzan di Castel Franco Veneto.

Ufficio Stampa U.S. Angri 1927