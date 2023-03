Roccapiemonte. Giornata di solidarietà con “La grande famiglia del Togo”

Progetto famiglia

Una mano tesa per i bambini del Togo. Una giornata di solidarietà e amore che si è tenuta presso la Parrocchia di San Giovanni Battista e poi nella struttura “Casa di Wilma”. Con l’organizzazione di Progetto Famiglia, si è tenuto questo duplice evento dedicato ai bambini di un piccolo villaggio del Togo che hanno inviato delle letterine per ringraziare i loro benefattori, quelli che in anonimato forniscono uno straordinario contributo per aiutarli nella crescita culturale, formativa e per fornire loro strumenti e oggetti di prima necessità di cui altrimenti non potrebbero disporre.

I benefattori

Don Giuseppe Ferraioli ha celebrato la Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni Battista alla presenza di molti dei benefattori, presenti tra gli altri anche Don Karlos Kassehin, direttamente dal Burkina Fasu Don Bernard, oltre che i referenti dell’Associazione Segnali di Vita.

Pranzo della solidarietà

Dopo il momento religioso, è stato organizzato il pranzo della solidarietà presso Casa di Wilma al quale hanno partecipato numerosi cittadini, tra i quali il Sindaco Carmine Pagano e la prof.ssa Annalaura Guarino, entrambi in prima linea per fornire sostegno e supporto alle iniziative di Progetto Famiglia Cooperazione ODV e per aiutare i piccoli del villaggio africano in Togo. Al taglio della torta ha partecipato anche Nello Capuano, nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.