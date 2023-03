Scafati. Alunne dell’Istituto Comprensivo Tommaso Anardi, fondano il “Club del Libro Anardi”

Il club

Un tè, un buon libro, tanti ragazzi interessati e appassionati di lettura. È accaduto a Scafati, dove alcune alunne dell’Istituto Comprensivo Tommaso Anardi, hanno fondato il “Club del Libro Anardi” organizzando il loro primo evento lancio incontrando l’autore stabiese Tonino Scala.

La serata

Una fantastica serata per molti alunni ed alunne dell’IC Anardi di Scafati dove alla presenza di alcuni docenti c’è stata un’interessante presentazione con un tè d’autore, servito presso un bistrot in via Martiri d’Ungheria a Scafati che, per l’occasione, si è trasformato in una sala da tè in stile “old British”.

Il libro scelto

Il libro che le quattro ragazze fondatrici, Daniela Cavallaro, Elizabeth D’Auria, Francesca De Vivo e Francesca Scutiero, hanno scelto per il loro singolare happening è “Terra”. Ad introdurci nell’argomento la vicepreside dell’Anardi Alessandra Di Masi, docente di lingua e civiltà inglese, che ha supportato gli allievi nell’organizzazione: “le alunne – ci spiega – hanno letto il libro, recensito e presentato in occasione della “Equal Care Day” ovvero Giornata Nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta, che ricorre il primo Marzo. Il testo spiega ai ragazzi in modo semplice e immediato il cambiamento climatico, attraverso un dialogo in famiglia, su un divano, in un giorno di pioggia. Alla serata ha preso parte l’autore del libro, Tonino Scala, che ha risposto alle tante domande degli alunni dopo aver ben spiegato il ruolo che ognuno di noi dovrebbe avere nel quotidiano per provare a raddrizzare questo albero che sta per spezzarsi, e che rappresenta il mondo in cui viviamo”.

“Ognuno di noi nel suo piccolo può tante cose” ha detto l’autore… “non servono grandi gesti, ma serve ripensare e riprogrammare le nostre daily routines. Non c’è più tempo e ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte”. Non sono mancati i contributi dall’inglese, che le quattro piccole fondatrici amano studiare:

“One Earth, One Health, One Future” è lo slogan che hanno creato per l’occasione le quattro alunne, fondatrici del Club letterario.

Magnifica serata

La serata è stata allietata pure dalla straordinaria chitarra dell’artista Salvatore Scutiero, che ha accompagnato la figlia Francesca, esibitasi su brani di Mina e Bill Withers.

Orgogliosissimo delle sue allieve il Dirigente Scolastico, Prof. Guglielmo Formisano, “Promoter e Supporter” dell’iniziativa, presente nel corso dell’evento accanto ai docenti della scuola e ai genitori degli alunni che vi hanno preso parte. La locandina di lancio dell’evento era stata creata nei giorni scorsi da Gaia Sisto, una ex alunna. È facile immaginare che quello oramai trascorso con successo è stato solo il primo di altri eventi che seguiranno per il futuro, magari su altri temi e sempre a scelta degli studenti che dimostrano una grande capacità di sapersi mettere in gioco e con buoni risultati.

Anna Villani