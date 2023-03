Scafati. Voto. Il PD sceglie il militante Michele Grimaldi

Il Partito Democratico indica Michele Grimaldi quale candidato sindaco per la città di Scafati. La decisione è stata assunta all’esito della riunione del direttivo cittadino che si è svolta ieri sera alla presenza del Segretario Provinciale Vincenzo Luciano.













La scelta

Il Partito Democratico, in tutte le sue articolazioni, garantirà pieno sostegno a Michele Grimaldi e alla comunità democratica di Scafati nel percorso intrapreso in vista delle prossime elezioni amministrative. La scelta di Grimaldi scaturisce da un’approfondita discussione e da una seria analisi della situazione cittadina che ha coinvolto dirigenti e militanti del Partito Democratico di Scafati.









La militanza

Michele Grimaldi, Dirigente di Partito, componente dell’Assemblea Nazionale, consigliere comunale risultato, tanto nel 2013 quanto nel 2019, il candidato con il maggior numero di preferenze nel centrosinistra, rappresenta una risorsa tra le più appassionate e preziose della nostra comunità, per le sue capacità politiche e le competenze maturate all’interno della macchina comunale.









Le parole di Grimaldi

“Ho dato la mia disponibilità a essere il candidato Sindaco di una coalizione democratica e progressista. Grazie di cuore a tutti e a tutte, per i messaggi di affetto, di stima, di lotta.

Abbiamo due mesi allegri e difficili davanti a noi, non per vincere contro qualcuno – come se una parte della città fosse poi il nemico – ma per dare una possibilità a tutta la nostra comunità.

Nei prossimi giorni, come è giusto che sia, incontrerò tanti e tante, per ascoltare, per allargare, per unire, per trovare ancora maggiori ragioni nel condividere una strada.

Dopodiché, nella prossima settimana, ci incontreremo in una assemblea pubblica, alla luce del sole, come nostra abitudine e convincimento. “Ora e sempre Scafati” per me non è mai stato solo uno slogan, ma una scelta di vita e di appartenenza2 annuncia sul social Grimaldi.