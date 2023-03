Csa Fiadel Salerno protagonista al consiglio nazionale del sindacato di Rimini

La Csa Fiadel Salerno protagonista al consiglio nazionale del sindacato tenutosi a Rimini.

Crescita del sindacato

Dopo tre giorni di confronti e dibattiti nello scorso fine settimana, si è chiuso il Consiglio nazionale della Fiadel Csa a Rimini guidato dal segretario generale Francesco Garofalo.

Le parole di Angelo Napoli

“Con estrema schiettezza, dobbiamo dire che siamo rimasti veramente meravigliati dalla crescita del nostro sindacato. In alcune realtà, come Napoli e tutte le province della Sicilia, è il sindacato più rappresentativo. Siamo ora effettivamente una spina nel fianco dei confederali e rappresentiamo la vera alternativa al sindacato “burocrate”.

Nel nostro Dna c’è scritto di essere prima lavoratori e poi rappresentanti dei lavoratori e mai sindacalisti. L’ autonomia e indipendenza dalla politica è la nostra scelta di base, solo risolvere i problemi dei lavoratori sono i nostri interessi”, ha detto Angelo Napoli, delegato della Csa Salerno, presente a Rimini insieme al segretario generale, Angelo Rispoli. Napoli, insieme a Claudio Vuolo e Giovanni De Luca, compone lo zoccolo duro della Fiadel Csa nel Salernitano.

“Occorre ricordare che il nostro nuovo Contratto nazionale di categoria, ahimè già scaduto, è articolato in sezioni che rappresenta una attuazione delle nostre proposte, che ora tutti si “paternizzano” dopo averci contrastati. Questo è solo un piccolo passo che deve continuare e “scorrere” nel prossimo Contratto nazionale con una maggiore e puntuale articolazione, al fine di portare in evidenzia le tante professionalità che oggi un Ente locale utilizza per l’espletamento dei tanti e variegati servizi offerti alla popolazione. Oggi però, nell’immediato, occorre concentrarsi nei Contratti decentrati, dove sono lì le riscossioni delle conquiste del Contratto 2018-2021. La segreteria nazionale, in concerto con i dipartimenti, ha redatto un Contratto di base da proporre in tutta Italia. Nei prossimi giorni faremo incontri con i lavoratori in tutti i territori per un confronto e plasmare al meglio la nostra proposta di Contratti nelle singole realtà locali”.