Falsi dipendenti Enel. A Salerno e provincia, segnalata la presenza di uomini in divisa

I recenti avvisi lanciati dal Comitato Civico Dragonea hanno messo in allerta i cittadini della Provincia di Salerno. Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di uomini vestiti con divisa di Enel Energia.

Il Comitato Civico Dragonea ha invitato tutti a prestare attenzione e a verificare con certezza l’identità di questi operatori, poiché si tratta molto probabilmente di falsi operatori Enel Energia che potrebbero trarre in inganno i residenti.

In questi casi, consigliamo di non fornire informazioni personali, dati bancari o altre informazioni che potrebbero essere sfruttate da questi malintenzionati. Se si ha qualche dubbio, si consiglia di contattare Enel Energia per verificare l’identità dei presunti dipendenti.

È importante, come scrive Campanianera.it, essere vigili e stare attenti a questi casi di truffa, specialmente in un periodo in cui la sicurezza dei cittadini è a rischio. Se si notano persone sospette, è importante chiamare le autorità competenti per segnalare la presenza di queste persone.