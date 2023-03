Sarno. Sarebbero stati fatti male i conteggi. Dipendente comunale in pensione torna in servizio dopo sei mesi

Sarno. Calcoli sbagliati, dipendente comunale in pensione rientra in servizio

Sarebbero stati fatti male i conteggi. Dipendente comunale in pensione torna in servizio dopo sei mesi. Sarebbe stata proprio l’INPS ad accorgersi dei calcoli errati, per il dipendete comunale 67enne di ruolo al settore manutenzione ordinaria non è rimasto altro da fare che tornare in servizio dove dovrebbe restare fino a 71 anni.









La pensione la scorsa estate

L’uomo era stato collocato in quiescenza la scorsa estate avendo raggiunto un’anzianità contributiva di vent’anni contestualmente a un’età anagrafica di 67 anni. A seguito di tale comunicazione il dipendente, con determinazione dello scorso settembre, veniva collocato in pensione.













La comunicazione

A distanza di quasi sei mesi dal pensionamento, la comunicazione ufficiale dell’INPS di Salerno. I funzionari dell’Istituto di previdenza sociale, con un notevole ritardo, hanno comunicato al dipendente l’insussistenza dei “requisiti utili per la pensione nel sistema contributivo entro la decorrenza richiesta” come riporta il quotidiano “La Città”.









Rientro in servizio

Il dipendente comunale non ha potuto fare altro che informare l’Ente di Palazzo San Francesco del fatto, richiedendo, contestualmente, il reintegro in servizio e il trattenimento fino al raggiungimento dell’ulteriore requisito contributivo richiesto, inoltrando una nuova domanda di pensionamento all’INPS sperando di potere essere ricollocato in pensione.

ReCro