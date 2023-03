U.S.Angri 1927. Antonio De Luca promosso al corso di direttore sportivo in Figc.

Il direttore Generale dell’US Angri 1927 ha preso parte al corso di direttore sportivo iniziato lo scorso novembre a Coverciano.

È un motivo di grossa soddisfazione – le prime parole di Antonio De Luca – dopo tanti sacrifici, impegni, questa è una tappa importante per la mia carriera, perché non è affatto semplice riuscire ad essere ammessi ai corsi organizzati dalla FIGC, in particolar modo a quest’ultimo da Direttore Sportivo, ogni anno i posti a disposizione sono davvero pochi rispetto ad una una richiesta sempre maggiore che arriva da tutta Italia.

Il neo direttore sportivo ha discusso una tesi sul Lending crowdfunding applicato ad un club di calcio come nuovo modello di business che intende riassumere il concetto di sport e quello dell’immobiliare, una discussione che ha spianato la strada al superamento della prova finale che si è tenuta lo scorso giovedì 2 marzo.

Tra i promossi al corso di direttore anche Salvatore Piccolo, attuale direttore sportivo della squadra femminile di calcio, Pomigliano Women, che è militante in serie A femminile, e l’ex attaccante, due volte capocannoniere della Coppa Italia e che detiene il record di reti segnate in Serie C, Felice Evacuo.

Nel corso, cominciato lo scorso novembre, con esami sostenuti ai primo di marzo, i nuovi Direttori hanno potuto assistere alle lezioni dei personaggi più influenti nel mondo del calcio italiano, tra gli altri Walter Sabatini e Beppe Marotta, fino a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli attuale capolista in Serie A.

Ad Antonio De Luca, gli auguri di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino.