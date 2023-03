Angri. E’ Andrea Cinque il nuovo comandante dei carabinieri

È Andrea Cinque il nuovo comandante dei carabinieri della caserma di Angri.

Di lui si apprende che è originario di Gragnano e che ha svolto la sua attività investigativa prettamente nelle zone del napoletano dove si sarebbe contraddistinto per particolari operazioni.

Il suo arrivo giunge all’indomani dell’invito del sindaco Cosimo Ferraioli affinché i cittadini denuncino sempre i furti subiti, per riuscire a delineare con esattezza alle autorità competenti la situazione locale per poter adottare i dovuti provvedimenti come ad esempio la necessità di potenziare l’organico in divisa. Diversi angresi rinunciano oramai a denunciare i danni alle auto o i furti nelle abitazioni nella convinzione che non serva a nulla mentre invece sarebbe proprio il numero crescente di denunce a permettere un concreto intervento per il territorio. Denunce che spesso sono sostituite da uno sfogo personale sui social. Si spera dunque in un cambio di mentalità. Intanto, ieri il sindaco Ferraioli ha dato il benvenuto al nuovo comandante dei carabinieri, il luogotenente Cinque.

“In questo momento molto particolare per la sicurezza della nostra città e di tutto l’hinterland, continuerò ad essere al fianco delle forze dell’ordine che operano sul territorio, per assicurare la massima collaborazione istituzionale e dimostrare concreta vicinanza ai cittadini. – ha detto il primo cittadino – Sono altresì consapevole dei numerosi problemi che anche l’Arma è chiamata ad affrontare, spesso legati alla carenza di organico ed è per questo che auspico un confronto continuo e fattivo che, dopo aver conosciuto il nuovo Comandante, sono sicuro ci sarà e porterà risultati. Non mi resta che augurare un buon lavoro al neo Comandante Andrea Cinque e a tutta la sua squadra, ringraziandoli per il lavoro che svolgono ogni giorno tra pericoli e difficoltà”.