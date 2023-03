Castel San Giorgio. Progetto condiviso per la ricostruzione di un campetto di calcio

Un calcio a Gomorra. Anche Castel San Giorgio e la A. S. D. Academy Valle dell’Orco in prima linea nella gara di solidarietà per la ricostruzione del campetto di Secondigliano.

Il Comune di Castel San Giorgio e Associazione Sportiva Dilettantistica Valle dell’Orco insieme per sostenere l’iniziativa di solidarietà a favore dei ragazzi del popoloso quartiere partenopeo.

Le parole della Sindaca

“La S. D. Academy Valle dell’Orco è una società calcistica fondata a Castel San Giorgio nel 2021 e da allora aggrega giovanissimi nel segno dello sport e del calcio in maniera totalmente gratuita- afferma il sindaco Paola Lanzara. Come Amministrazione Comunale, insieme al consigliere delegato allo Sport, Francesco Spinelli, abbiamo deciso di concedere alla ASD Valle dell’Orco l’utilizzo gratuito del nostro stadio comunale Domenico Sessa. Grazie all’impegno della società sportiva sangiorgese potremmo dare tutti un contributo alla meritoria iniziativa.Ho ricevuto anche un gradito dono dalla A. S. D. Academy Valle dell’Orco, una maglietta con il mio nome, ringrazio il presidente Francesco D’Arco e il segretario Adriano D’Auria per il loro impegno nel mondo del calcio dilettantistico e nel sociale, come ringrazio i sindaci dei comuni di Bracigliano, Roccapiemonte e Siano che hanno aderito all’iniziativa, tutti insieme potremo dare un bel calcio a Gomorra» – conclude Paola Lanzara.

L’Academy “Valle dell’Orco” ha organizzato dal 3 all’ 8 aprile prossimi il XIII torneo Valle dell’Orco riservato alle categorie Under 14.Si disputerà sui campi di Castel San Giorgio, Bracigliano, Siano e Roccapiemonte. Il torneo consentirà di raccogliere fondi per concorrere alla ristrutturazione del campetto di Secondigliano, dove lo sport rappresenta una valida alternativa alla strada, un “patto di cittadinanza” tra le famiglie e i ragazzi, sostenuto dall’associazione ASD Secondigliano. Un progetto di riqualificazione urbana e sociale nel cuore del rione dei Fiori, tristemente noto come “Terzo Mondo”, un tempo la piazza di spaccio a cielo aperto più grande d’Europa, un progetto che anche Castel San Giorgio, grazie all’impegno della società sportiva ASD Valle dell’Orco, sostiene.

Le dichiarazioni dell’ASD Academy “Valle dell’Orco”

“Un forte ringraziamento al sindaco Paola Lanzara per aver subito sostenuto il nostro progetto-hanno detto il presidente ed il segretario Francesco D’Arco e Adriano D’Auria- dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale ed anche tutti i nostri sponsor che ci consentono di portare avanti un progetto assolutamente gratuito per i ragazzi, oltre 60 al momento, e che ci consente di puntare sui giovani talenti del nostro territorio”.