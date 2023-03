Pagani. Discarica Torretta, a breve i nuovi lavori di bonifica

Lo stop nel 2020 alla caratterizzazione dei rifiuti ricomincerà nelle prossime settimane, a palazzo San Carlo la fumata bianca

Discarica in zona Torretta, accordo tra comune e commissariamento per preparare finalmente la bonifica. Un incontro all’incirca un mese fa a palazzo San Carlo, i lavori propedeutici partiranno a breve attraverso un’esternalizzazione ad hoc. Il tema è tornato prepotentemente nel dibattito pubblico paganese nelle ultime ore a seguito di una lettera recapitata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A scriverla sono stati i consiglieri di minoranza Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa, in un appello largo al contrasto di fenomeni nocivi a livello ambientale, intaccando la vivibilità del territorio. “La città di Pagani è una città che, ambiziosa e fiera delle sue potenzialità, dovrebbe guardare al futuro ma, purtroppo, si trova impantanata e senza prospettive per mancanza di visione e di programmazione di una classe dirigente “poco attenta” alle sue esigenze” scrivono nella lettera Calce e Sessa, non mancando di una stoccata all’amministrazione De Prisco “Nella parte Nord della città, il dramma della “Torretta” non può lasciarci indifferenti.

Nonostante un piano straordinario di bonifica varato dal Governo, nonostante una rimozione effettuata tra il 2019 ed il 2020, ad oggi è tutto fermo”. L’area è colpita dalla presenza di una discarica abusiva dichiarata nel 2015, dopo che due anni prima il sito fu inserito nel piano bonifiche della Regione Campania. Arriva così il commissariamento da parte della Regione Campania, con gli uffici tecnici preposti che nel 2018 prevedranno un primo progetto di smaltimento della discarica. Il 2019 e il 2020 diventano così anni di cantiere, nei quali avviene la caratterizzazione dei rifiuti, bruscamente interrotta tra i periodi di lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19. Esiste quindi un bisogno di ripartenza dei lavori del caso, aspetto sul quale la Regione, con il supporto del comune di Pagani, è pronta ad intervenire. “Poco più di un mese fa abbiamo avuto modo di ospitare all’interno degli uffici comunali il Commissario e le forze dell’ordine per comprendere come meglio ripartire.

Bisogna specificare che l’area gode ancora della messa in sicurezza, ma c’è bisogno ad oggi di ulteriori interventi propedeutici all’inizio del nuovo cantiere” ha spiegato l’assessore all’ambiente Giuseppe Campitiello “Su questo aspetto è stato chiesto un aiuto tecnico da parte del Comune, che è incaricato a far partire questi lavori preparatori. Abbiamo avuto modo di palesare però difficoltà economiche dovuta alla situazione economica dell’ente, assicurandoci così il supporto economico del caso. Siamo a lavoro per concludere la progettazione, dopodiché ci rivolgeremo verso all’esterno per l’attualizzazione dell’intervento. Siamo vigili e pronti al dovere, non si può pensare di lasciare l’area così “.