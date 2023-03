Scafati al voto. Le dichiarazioni di Corrado Scarlato: “Ho sposato un progetto civico”

Le dichiarazioni di Corrado Scarlato, candidato a Sindaco di Scafati.

“Ho sposato un progetto civico, bisogna uscire dalla mediocrità politica e superare i personalismi che tengono ostaggio la città da dieci anni”.

“Con un gruppo di amici, come me appassionati e innamorati della nostra splendida città, avevamo dato inizio ad un progetto politico che nel giro di poche settimane ha raccolto decine di adesioni arrivando ad essere oggi una squadra, direi una famiglia. Tante spiccate esperienze e professionalità che hanno riconosciuto in me la sintesi di una visione comune. Ho deciso di accettare la loro indicazione quale candidato sindaco di una coalizione di forze civiche e associative. Non ci poniamo etichette ideologiche, non servono. La nostra posizione è semplicemente quella di essere a fianco degli scafatesi, condividendo con loro un’idea di città che mira alla crescita e al benessere di tutti. Non è facile, ma neanche impossibile, per chi come me è cresciuto a pane, politica e lavoro. Le sei liste civiche che hanno già manifestato la loro decisone di sostenermi sono un punto di partenza, e non di arrivo. Chiunque abbia a cuore l’interesse pubblico e la voglia di riscatto della città, è benvenuto. È necessario non disperdere energie e idee. Unire gli intenti è la nostra stella polare, bisogna uscire dalla mediocrità politica e istituzionale in cui ci siamo ritrovati. La città ha mille risorse inespresse, non possiamo fossilizzarci su chi non vuole la crescita e il rinnovamento. Noi ci siamo, con voi e per voi, per una Scafati protagonista e non comparsa.

Scriviamo insieme nuove pagine, oltre ogni vincolo ideologico e personalistico. Avanti, Scafati”.