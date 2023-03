Scafati. Le prime parole dei candidati civici: si cerca l’allargamento

Corrado Scarlato si dichiara alla città, il candidato sindaco civico dell’area di centro non riesce però ancora ad attecchire i democratici, fermi su Michele Grimaldi. E spunta ufficialmente Francesco Carotenuto candidato sindaco. Sono giorni di proclami e di obiettivi nel panorama politico scafatese che si prepara al prossimo appuntamento elettorale previsto per metà Maggio.

Scarlato e Carotenuto

Per ultimi in ordine di tempo i civici Scarlato e Francesco Carotenuto, che ha ufficialmente presentato le sue 4 liste a supporto. Il moderato di centro Scarlato già negli scorsi giorni ha ricevuto l’engagement da parte di ben sei liste appartenenti al mondo associativo e politico, e dopo alcuni giorni di riflessione è uscito ufficialmente con le sue prime parole da candidato sindaco:”Ho sposato un progetto civico, bisogna uscire dalla mediocrità politica e superare i personalismi che tengono ostaggio la città da dieci anni. Con un gruppo di amici, come me appassionati e innamorati della nostra splendida città, avevamo dato inizio ad un progetto politico che nel giro di poche settimane ha raccolto decine di adesioni arrivando ad essere oggi una squadra, direi una famiglia. Tante spiccate esperienze e professionalità che hanno riconosciuto in me la sintesi di una visione comune” spiega Scarlato in un comunicato stampa.

Prove di allargamento

Il civico è impegnato però anche in operazioni di allargamento, che vedono il fronte PD protagonista in primis, ma anche gruppi come “Campania Libera”: “La nostra posizione è semplicemente quella di essere a fianco degli scafatesi, condividendo con loro un’idea di città che mira alla crescita e al benessere di tutti. Le sei liste civiche che hanno già manifestato la loro decisone di sostenermi sono un punto di partenza, e non di arrivo. Chiunque abbia a cuore l’interesse pubblico e la voglia di riscatto della città, è benvenuto. È necessario non disperdere energie e idee. Unire gli intenti è la nostra stella polare, bisogna uscire dalla mediocrità politica e istituzionale in cui ci siamo ritrovati. La città ha mille risorse inespresse, non possiamo fossilizzarci su chi non vuole la crescita e il rinnovamento”.

Il ruolo cruciale di Grimaldi

I dem però hanno una posizione radicale su Michele Grimaldi, candidato dal direttivo cittadino che ha avuto anche modo di confrontarsi con il suo “rivale” elettorale. Una rivalità che probabilmente è destinata a durare fino al primo turno elettorale, vista la fumata nera delle ultime ore, con il democratico che a sua volta sta provando ad accentrare a sé qualche forza civica centrista ad oggi di supporto a Scarlato. Le interlocuzioni per il PD perdurano anche sul fronte più progressista, anche se il tavolo che vede protagonisti il M5S, Per le Persone e la Comunità, Sinistra Italiana, Scafati Arancione e Free Scafati sembra avvicinarsi sempre più ad un punto di rottura.

I civici progressisti provano il blitz

Gli arancioni e il movimento di Gerardo Josi Della Ragione sono usciti pubblicamente a supporto di Francesco Carotenuto come candidato sindaco, presentando quindi una contro proposta firmata da figure lontane dai luoghi istituzionali degli ultimi dieci anni e da ben altre due liste civiche, “Carotenuto Sindaco” e “Radici”. “Lo abbiamo scelto perché ha dimostrato a più riprese, in tutti questi anni, l’amore sconfinato che ha verso la nostra città: è stato spesso portavoce di problemi quotidiani e non, è stato in prima linea in tantissime battaglie, senza mai risparmiarsi. Ha lottato tanto per la riqualificazione di spazi verdi e pubblici, per la sicurezza e l’ambiente. Lotte sempre portate avanti a partire dal basso, dai bisogni reali della gente. Lotte che non sono mai state realmente recepite dalle varie amministrazioni, capaci di passare alla storia solo per vicende giudiziarie o di fallimenti politici” spiegano Raffaele Dattilo, Gino Iuliano, Antonello Cirillo e Giacinto De Carlucci.