G.Carotenuto-San Marzano 1-1. La squadra di mister Franco Fabiano rinvia la festa promozione. I padroni di casa allo scadere trovano il pari.

G.Carotenuto-San Marzano 1-1: la cronaca

Gara che inizia con il solito copione per i rossoblu: tante occasioni create, ma con poca lucidità. Al 20’ arriva la prima chance, Elefante in rovesciata impegna Avino che deve supererai anche sulla ribattuta di Castagna. 5 minuti più tardi arriva la risposta dei padroni di casa con il colpo di testa di D’Anna che sfiora la rete. Gli ospiti si affacciano in avanti con Camara ed Armeno, ma entrambe le occasioni senza successo. Al 33’ Palladino salva i suoi: rovesciata ravvicinata di Barbarisi, ma il 2003 mostra tutto il suo talento effettuando un vero e proprio miracolo. Dopo 45 minuti il risultato è fermo sullo 0-0.

Nella ripresa il San Marzano parte alla grande. Al 50’ D’Anna salva sulla linea una conclusione di Tarascio; dopo un minuto Prisco impegna Avino che deve respingere in corner. La squadra di Fabiano si sbilancia ed all’87’ Camara viene steso in area ed è penalty per i rossoblu: dagli 11 metri Prisco non sbaglia. Inizia la festa blaugrana, ma al 95’ un’azione rocambolesca viene risolta da Ioio che trova l’1-1 rimandando la festa promozione dei marzanesi.

G.Carotenuto-San Marzano 1-1: il tabellino

CAROTENUTO (4–3–3): Avino; Capaldo, D’Anna, Severino, Alaia;Avolio (44’ st D’Acierno), Ferrara, Palumbo (41’ st Patriciello); Barbarisi (35’ st Brogna), Diallo, Gaston (26’ st Ioio). A disposizione: Mallardo, Napolitano, Mingione, Coppola, Rescigno. Allenatore: Russo.

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Chiariello (11’ st Marzano), Riccio, Velotti, Armeno; Tarascio (30’ st Dentice), Lettieri (23’ st Nuvoli), Montoro (17’ st Casillo); Camara, Castagna (34’ pt Prisco), Elefante. A disposizione: Ragone, Fernando, Aiello, Tranchino. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Corrado (Napoli). Assistenti: Arcella (Frattamaggiore) eForgione (Avellino).

RETI: 42’ st Prisco rig. (S), 50’ st Ioio (C).

AMMONITI: Barbarisi (C), Riccio (S). Calci d’angolo: 7-6. Recupero: 1’ pt; 5’ st.