Nocerina-Puteolana 2-0. Torna a conquistare i 3 punti la squadra rossonera che grazie alla reti di Caso Naturale e Talamo sale a quota 29 punti in classifica. Puteolana che, invece, ormai è sempre più ultima a soli 15 punti.

Nocerina-Puteolana 2-0: la cronaca

Il match inizia su ritmi bassi con i primi minuti senza nessuna occasione da rete. Il primo squillo al San Francesco arriva all’11’ con Lamberti bravo a sventare un’invenzione di Chietti di testa. La risposta degli ospiti c’è al 25′ con un cross dalla destra sul quale Haberkon non ci arriva. 5 minuti dopo pasticcio molosso: sugli sviluppo di un corner Stakgos e la retroguardia non si intendono, ma nessun calciatore granata riesce ad approfittarne. Continua lo stato confusionale dei padroni di casa, ma la squadra allenata da mister Marra non ne approfitta e dopo 45 minuti il risultato è fermo sullo 0-0.

Nella ripresa il copione cambia totalmente. Passano appena 2 minuti e Caso Naturale estrae il coniglio dal cilindro: tiro dalla distanza, rimbalzo fortunoso e palla in fondo al sacco. La Puteolana con orgoglio prova a reagire e Cappa dai 40 metri cerca un eurogol, ma la palla termina a lato. Al 65′ occasione per il raddoppio rossonero, Maletic a tu per tu con Lamberti si fa ipnotizzare dall’estremo difensore e sbaglia. Inizia il giro delle sostituzioni e proprio Maletic lascia il campo per Talamo. A 15 minuti dalla fine la gara diventa in salita per i granata che si ritrovano in 10 dopo l’espulsione di D’Ancora. Subito dopo ci prova Giacomarro con un siluro, ma la palla termina out. All’89’ arriva il raddoppio: cross di Bandiera, arriva Talamo che non sbaglia e chiude definitivamente il match.