Nocera Inferiore. Sedici stalli e otto colonnine per ricarica veicoli elettrici

Sedici nuovi stalli di sosta e otto colonnine per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica.

Novità green per la città di Nocera Inferiore: al via la procedura per installare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici. È stato pubblicato questa mattina l’Avviso per manifestazione d’interesse per la concessione di suolo pubblico per gli stalli, per la progettazione, fornitura, installazione e gestione di otto colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Sedici stalli

Saranno sedici gli stalli di sosta e otto le infrastrutture che saranno installate nelle seguenti aree: via Raffaele Vitolo, via Giovanni Falcone e via Salvatore D’ Alessandro, nei pressi delle case dell’acqua; via Domenico Rea (area ex isola ecologica interrata); via Matteotti (presso il parcheggio Trincerone); via Giacomo Canale (area esterna parcheggio comunale); via Nola (nei pressi della pianta di ulivo); nell’area di realizzazione della rotatoria allo svincolo autostradale A3.













«Diamo seguito alla delibera di giunta con cui abbiamo espresso l’indirizzo di promuovere l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche su suolo pubblico. Lo sviluppo della mobilità sostenibile è al centro del nostro programma di amministrazione e ci stiamo adoperando affinché venga promosso sempre di più» afferma il Sindaco Paolo De Maio.

«L’Europa sollecita ormai da anni l’adozione di politiche volte a diffondere la mobilità elettrica per ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente. Questa svolta per la nostra città è di rilievo» dichiara l’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede.