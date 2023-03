Pagani. Un togato romano da recuperare in vista della Madonna del Carmine

Pagani, cresce l’attesa per i festeggiamenti della Madonna del Carmine e un cittadino chiede il recupero di uno storico togato romano del primo secolo dopo Cristo. Il centro storico paganese è luogo di storia immensa da tutelare e valorizzare contro il tempo che avanza.

Un’opera da recuperare

E’ il caso dell’opera ubicata tra via Lamia e piazza D’Arezzo, dalla storia ultra millenaria ma purtroppo sempre più in condizioni decadenti. Davanti alla rovina di un simbolo della longevità di una città infinita, Carmine Del Forno si è fatto portavoce di un appello nei confronti dell’amministrazione comunale, nel quale spiega:” Tale reperto è collocato in pieno centro storico a ridosso di edifici storici quali il palazzo del Comune, il Santuario della Madonna del Carmine detta delle Galline, la chiesa Madre del Corpo di Cristo in un’area interessata da costante flusso pedonale e veicolare, pertanto esposto da sempre agli attacchi di agenti nocivi che ne accelerano i fenomeni di degrado”. Del Forno è molto propositivo anche nelle iniziative di riqualificazione, che consistono in un percorso di restauro preciso e minuzioso, necessario visto il valore e la fragilità dell’opera, ma anche iniziative di raccolte fondi in occasione dell’importante celebrazione della Madonna del Carmine. Ma su questo il discorso si posa su basi solide, come chiarisce il cittadino “La soprintendenza ai beni archeologici ha eseguito diversi sopralluoghi ed ha offerto piena disponibilità ad affiancare l’ente Comune per arrivare ad un intervento di recupero, per valorizzare e tutelare il reperto; il procedimento amministrativo deve essere avviato dall’ente Comune con i relativi pareri di competenza della soprintendenza, che nella persona della dott.ssa Bonaudo, ha garantito la massima collaborazione, nonché abbozzato un intervento di restauro”.

Amministrazione pronta

L’amministrazione comunale, messa al corrente della proposta, ha risposto favorevolmente l’iniziativa, destinata a prendere vita. “Apprendo attraverso la stampa di questa lettera a firma di Carmine del Forno che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione che ha mostrato nei confronti delle risorse artistiche presenti sul nostro territorio . Pagàni è ricca di testimoniante materiali delle varie correnti artistiche e religiose che negli anni so sono avvicendate” ha dichiarato il vicesindaco Valentina Oliva “In qualità di assessore alla Cultura , in questi due anni di mandato , ho cercato di cogliere tutti gli input provenienti dai nostri cittadini. Come ho fatto per l’edicola votiva di San Rocco , per la quale siamo riusciti a stanziare una somma per il restauro a fine 2021 , mi adopererò cogliendo le varie opportunità per far sì da avviare un progetto di restauro del togato domani risalente al I SECOLO D.C. ubicata tra via Lamia e piazza D’Arezzo”.