Scafati. L’ex dirigente Di Gregorio promette querele sul caso “La Regina”

Caso “La Regina”, dopo la sentenza del TAR l’ex dirigente di settore Lucido Di Gregorio promette ora ripercussioni giudiziarie.

La lettera arrivata al sottoscritto

“A conferma che il tempo è galantuomo, la sentenza del TAR appena pubblicata a favore de “La Regina” pone fine alla campagna di diffamazione che alcuni amministratori e cortigiani hanno perpetrato per mesi nei miei confronti e per la quale mi riservo ogni azione nelle sedi opportune” sono le prime parole riservate in una nota inviata alla redazione dall’architetto Di Gregorio, attivo nel comune di Scafati per circa un anno prima della fine del rapporto dovuto agli scontri sul caso “La Regina”. Ad agosto 2022 la Giunta comunale approvò la decisione da parte del privato di aderire alla monetizzazione degli standard urbanistici per evitare la costruzione di un parcheggio in via Nuova San Marzano. Di Gregorio in un secondo momento con delibera dirigenziale ha determinato il costo dell’operazione del privato, prevedendo una somma di circa 530 mila euro, 160 mila in meno da quanto deciso invece in giunta. Una manovra possibile applicando il relativo regolamento degli standard urbanistici, più volte contestato dall’opposizione consiliare, permettendo all’industriale di cambiare all’ultimo la destinazione d’uso dell’area pubblica insignita originariamente a parcheggio.

“Tutto regolare, falso dire il contrario”

“Per quanto più volte affermato, sono stato accusato di aver “fatto sconti” a un imprenditore per la monetizzazione degli standard da applicare in relazione all’intervento di ampliamento di un complesso produttivo.” spiega Di Gregorio “ho appreso dall’articolo pubblicato da La Città lo scorso quattro marzo, che il già consigliere comunale Grimaldi ancora si ostina nel riaffermare la necessità dell’annullamento del regolamento per la monetizzazione che a suo dire è addirittura causa di speculazione edilizia. Nulla di più falso e politicamente scorretto dal momento che un qualsiasi regolamento non ha valore normativo, bensì di rendere le norme medesime oggettivamente e ugualmente applicabili in generale”.

In-competenze

Di Gregorio condanna l’ex opposizione consiliare, e a ruota la maggioranza dell’allora sindaco Cristoforo Salvati, di aver presentato in consiglio comunale l’annullamento della delibera dirigenziale e della delibera di giunta sopracitate. Il Tar avrebbe secondo l’architetto, annullando la delibera di consiglio comunale, di fatto salvato le casse dell’ente da un possibile danno erariale possibilmente milionario. “Questo a dimostrazione dell’assoluta incompetenza e superficialità con cui sono stati proposti atti illegittimi al voto consiliare in accordo tra parte della minoranza e maggioranza, con l’unico risultato di aver cagionato un danno enorme all’Ente comunale e alla cittadinanza tutta, oggi ancor più mortificata da dichiarazioni sconsiderate e insensate sia dal punto di vista politico che dal procedimento tecnico-amministrativo” conclude Lucido Di Gregorio. “La conferma della correttezza delle procedure adottate dall’ufficio per quanto confermato in sentenza, è da riferirsi esclusivamente all’applicazione dell’art. 5 punto 1 del DM n. 1444/1968: un concetto semplice, oggetto di ingiustificate speculazioni politiche che ancora oggi sono riaffermate con grave e ingiustificata spregiudicatezza”.