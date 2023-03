Sarno. Medici a gettone all’ospedale “Martiri del Villa Malta” (video)

Il Pronto soccorso del “Martiri del Villa Malta” di Sarno si doterà in organico di sette medici a gettone. Un passaggio necessario per fare fronte alla penuria di personale medico e a evitare l’interruzione di pubblico servizio, come ha sostenuto dal direttore sanitario del presidio ospedaliero sarnese citato anche nella delibera di assunzione dei camici bianchi.

Guarda anche San Marzano sul Sarno. Demolizione Ponte Marconi. Zuottolo: “vince il buonsenso” (Video)













Tempo determinato

Un incarico a tempo determinato, per tamponare le criticità dell’ospedale di Sarno fino al prossimo 30 giugno. La direzione generale avrebbe già individuato sette camici bianchi per coprire turni di 38 ore settimanali ciascuno.









Impiego al Pronto Soccorso

I medici selezionati saranno impiegati al Pronto Soccorso per la copertura di sei turni di 38 ore settimanali cadauno. La delibera impegna 232.560 mila euro per “Consulenze sanitarie da terzi o altri enti pubblici”. L’assunzione dei medici a gettone ormai è prassi sempre più consolidata nelle aziende sanitarie italiane, in particolare nel meridione, pratica che consente di assicurare il personale necessario per sopperire alle ingenti necessità di risorse umane nei presidi ospedalieri.

Il servizio è di Rosa Doberdò