San Marzano. Abbattimento ponte via Marconi, Zuottolo ringrazia il prefetto di Salerno

La sindaca di San Marzano sul Sarno ringrazia il prefetto di Salerno per l’impegno profuso in favore della comunità, in riferimento all’abbattimento del ponte di via Marconi

Le parole della sindaca

La sindaca di San Marzano sul Sarno ringrazia il prefetto di Salerno, Francesco Russo, per l’impegno profuso affinché questo obiettivo diventasse realtà. “Mi sento anche di fare un ringraziamento al dottore Russo che, personalmente, mi ha supportato e avallato dall’inizio, da settembre del 2020.

L’impegno del prefetto

Il prefetto ha spinto in maniera molto forte la Regione e tutti gli enti sovraordinati, Consorzio di Bonifica in primis, e ha voluto incontri on-line e tavoli tecnici sulla questione. Insieme a me, ha lavorato tantissimo per l’abbattimento del ponte di via Marconi, per la sicurezza delle persone, in quanto la Regione si opponeva insieme alla Protezione Civile, insistendo che era un ponte abusivo e quindi non era di loro competenza e volevano che fosse il Comune di San Marzano sul Sarno ad abbattere il ponte e accollarsi così le spese. Invece, lui si è sempre battuto perché fosse la Regione a prendersi carico di ciò. Dunque, ringrazio in maniera molto profonda il prefetto, perché si è battuto per San Marzano sul Sarno. Una brava persona e un uomo delle istituzioni instancabile: la mia comunità lo ricorderà per sempre così”.