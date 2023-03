San Marzano sul Sarno. Un regalo promozione per la città: ecco lo stadio (video)

Stadio Comunale di San Marzano, arriva il parere favorevole della Soprintendenza al progetto tecnico e ora è attesa per la fine dei procedimenti burocratici. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Carmela Zuottolo ha avuto modo di segnalare alla proprietà del San Marzano Calcio la conclusione positiva dell’iter propedeutico all’approvazione del progetto, che dovrà ora passare per la definitiva ratifica in Giunta Comunale e in assise.

Guarda anche San Marzano sul Sarno. Demolizione Ponte Marconi. Zuottolo: “vince il buonsenso” (Video)













Verso la serie D

Un passaggio importante questo per la macchina amministrativa, a lavoro con grande zelo sull’argomento per accelerare quanto prima un percorso che vedrà lo storico ritorno della società calcistica in occasione della prossima promozione in serie D. Una prova di tenuta istituzionale largamente superata anche grazie al supporto costante della giunta e dei dirigenti comunali, su tutti il vicesindaco Marco Iaquinandi.









Un nuovo modello calcistico

Il San Marzano Calcio è un nuovo modello sportivo per tutto l’agro, che mette al centro competenze e passione per la propria identità. Simbolo del nuovo corso il presidente Felice Romano, pronto a rilanciare il progetto calcistico, prossima alla vittoria del campionato di Eccellenza, sotto il segno della socialità e della qualità di uomini e di idee.

Il servizio è di Alfonso Romano