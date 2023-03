A 5 giornate dal termine ancora aperto il discorso per la vetta con 4 squadre in 3 punti; lotta serrata anche in zona salvezza.

Promozione, girone D. A 5 gare dal termine del campionato, il discorso “promozione” è ancora aperto. Anche nelle zone calde della classifica saranno decisivi i prossimi incontri per decretare chi retrocederà direttamente e chi, invece, dovrà passare per i play-out.

Promozione, girone D: l’ultima giornata

Nel 25° turno le prime della classe non hanno sfigurato e sono riuscite tutte a conquistare il bottino pieno. La Calpazio ha superato la Sarnese fuori casa vincendo per 3-1; la capolista Victoria Marra ha vinto con un risultato all’inglese sul campo del Nocera Superiore. La Pro Sangiorgese ha superato di misura la Sanseverinese, restando così a pari punti con la compagine biancoazzurra. L’Atletico San Gregorio ed il Centro Storico hanno superato rispettivamente Real Palomonte (0-1) e Sapri (3-0), allungando sullo Sporting Pontecagnano.

Infatti i granata non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro l’US Poseidon, vedendo quasi sfumare il treno playoff. In ottica salvezza, invece, l’Herajon ha trovato 3 punti importanti contro l’Atletico Faiano, superato per 1-0. La Temeraria San Mango supera in scioltezza il Sant’Egidio con un netto 5-0 e vola a +4 dalla zona play-out.

Promozione, girone D: classifica e prossimi incontri.

Guidano la classifica Victoria Marra e Pro Sangiorgese a 53 punti, con lo scontro diretto che andrà in scena alla penultima di campionato. All’andata fu la squadra cara al patron Tafuro ad avere la meglio in casa dei rossoblu (1-2). Al terzo posto la Calpazio prova ad inseguire a 51 punti, e ad una sola lunghezza di distanza c’è l’Atletico San Gregorio. Tra 2 giornate le compagini si sfideranno per delineare la candidata principale pronta ad approfittare di eventuali passi falsi delle prime. Chiude la zona playoff il Centro Storico con 46 punti.

(Quasi) Fuori ormai dai giochi c’è lo Sporting Pontecagnano a 46 punti (6°) inseguito da Sant’Egidio a 31 punti ed Atletico Faiano a 30. Al nono posto, ex aequo con il Faiano, c’è la Temeraria San Mango. Al decimo posto, forte dell’ultima vittoria, si trova il Nocera Superiore con 28 punti. La Sarnese, undicesima, a 27 punti occupa l’ultima posizione fuori dalla zona playout.

La Sanseverinese è dodicesima a 26 punti con l’Herajon a quota 24. Il Real Palomonte è quattordicesimo con 23 punti ed ancora la speranza di poter uscire dalla zona calda o quantomeno disputare i playout in casa. Sapri, quindicesimo, è a quota 19 punti a sole 2 distanze di lunghezza dal Poseidon ultimo a 17.