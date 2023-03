Tramonti. E’ prematuramente scomparso Giovanni Pesacane, proclamato lutto cittadino

Tramonti piange la scomparsa di Giovanni Pesacane.

La scomparsa prematura

Giovanni consigliere comunale di minoranza in carica dal 2019, questa notte è venuto prematuramente a mancare all’età di 62 anni, strappato all’affetto dei suoi cari.

L’amore per la sua terra

Giovanni ha avuto sempre un profondo amore per Tramonti che concretizzava non solo nell’attività politica ma anche valorizzando il territorio, sia attraverso il rispetto dell’ambiente sia attraverso la conduzione del liquorificio “Badia”, nella frazione di Cesarano.

Professionista stimato

Un uomo buono, apprezzato e stimato non solo nel suo paese ma anche in Costiera amalfitana, dove svolgeva l’attività lavorativa insieme alla sorella Maria Antonietta, medico di base a Positano.

Il lutto cittadino

Il rito funebre si svolgerà domani giovedì 16 marzo alle ore 9:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cesarano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Amatruda, per il giorno dei funerali ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio, con l’esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta. Inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio nei plessi scolastici del territorio comunale all’inizio delle lezioni e in occasione del primo Consiglio Comunale che si terrà.

Il ricordo

Giovanni se n’è andato all’improvviso come un fulmine a ciel sereno lasciando una intera comunità attonita. Una persona speciale, una di quelle che ognuno di noi vorrebbe incontrare nel percorso della propria vita anche solo per riceverne un sorriso o una parola gentile.

Un uomo dalla grande bontà d’animo

Giovanni era amato da tutti perché sapeva farsi amare attraverso quei valori e sentimenti puri e nobili che incarnava. Mai una parola di troppo, un tono alterato o un gesto di stizza. Sempre gentile e garbato, disponibile con tutti sia in privato che in ambito professionale.

Un dolore immenso per la famiglia, per i suoi cari, ma anche per tutti coloro che ne hanno conosciuto la bontà d’animo.

La redazione di agro24 esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.