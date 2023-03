Scafati al voto. Ipotesi primarie: il PD attende, Corrado Scarlato ci prova

Odore di primarie e il candidato sindaco del polo moderato Corrado Scarlato non si lascia perdere l’occasione ed è pronto a sfidare Francesco Carotenuto e Michele Grimaldi.

La proposta degli arancioni e di Free

Sono state quanto mai particolari le ultime ore nel dibattito politico in preparazione del prossimo appuntamento elettorale di metà Maggio. Poche ore fa gli esponenti di Scafati Arancione, Free Scafati, Radici e Carotenuto Sindaco hanno lanciato la sfida delle primarie all’interno del fronte progressista, spaccato ad oggi tra la scelta del civico Carotenuto o del PD Grimaldi.

Scarlato “Io ci sono”

Il primo a rispondere, a sorpresa, è stato il candidato sindaco dell’area di centro Corrado Scarlato, con un passato storico nelle fila del PD, che si è dichiarato pronto a sfidare, ed ad aggregare successivamente, anche i pezzi del fronte progressista. “Ho sempre sostenuto lo strumento democratico delle primarie, capace di coinvolgere nella costruzione di un progetto politico, direttamente i cittadini. Non abbiamo preclusioni, ma anzi, se ci invitano siamo pronti a confrontarci e accettare il responso” sono le parole di Scarlato, che si lascia a dichiarazioni importanti “Del resto le primarie le ho proposte anche ai dirigenti provinciali del Pd. Crediamo infatti che la città meriti un progetto di ampio respiro, per frenare i personalismi di chi da dieci anni tiene in ostaggio la città”.

Un PD stretto

La proposta al provinciale del PD suona forte come una campana nel campo progressista. Il centrosinistra non si sarebbe mai aspettato un messaggio del genere da Scarlato, da sempre fuori dal tavolo che vedono al centro i civici sopracitati e le organizzazioni di PD, M5S, PER le Persone e la Comunità, Sinistra Italiana e Campania Libera. Ma l’interlocuzione con il provinciale del Partito Democratico ha di fatto creato un pressing sulla sede locale dei dem, che dopo oltre un mese erano riusciti a supportare Grimaldi potrebbe arrivare ad erodere parte del campo progressista. Ed è anche per questo che il segretario locale Giuseppe Fontanella ha voluto chiedere alla stampa ulteriore tempo per spiegare la posizione del Partito, rimandando dichiarazioni sulla questione ai prossimi giorni.

L’appello del M5S

C’è bisogno di fare chiarezza, e anche in questo caso un intervento di mediazione arriva dalla coordinatrice provinciale del M5S Virginia Villani, attiva quotidianamente per risolvere la complessa equazione del centro sinistra, sempre nel segno della scelta tra Grimaldi e Carotenuto:” Entrambi i candidati sindaci possono rappresentare egregiamente la nostra coalizione e portarci alla vittoria. Sono due persone perbene e molto capaci che insieme possono rappresentare davvero la novità a Scafati. Giovani, motivati, preparati e con tutto l’entusiasmo di voler vedere un reale cambiamento nella loro città”.