Pagani. L’alzata del quadro della Madonna delle Galline (video)

Si alza il quadro della Madonna del Carmelo, le festività si avvicinano nel comune di Pagani sotto il segno della sobrietà e della solidarietà. Non un inno alla castità, ma all’utilizzo coscienzioso delle proprie risorse e ricchezze, per aiutare i bisognosi e l’Arciconfraternita, pronta a preparare una raccolta fondi per il restauro della facciata del Santuario. Una festa che raggiunge toni storico visto che nelle scorse edizioni, soggette alle restrizioni per Covid-19, il tenore delle celebrazioni fu ridimensionato.

Guarda anche Pagani. Riaprono le porte alla festa della Madonna delle Galline (video)













L’organizzazione

L’idea per il largo tavolo permanente creatosi sulla festività è di fare memoria della sobrietà del passato per riuscire a far rinascere una festività piena di amore e socialità, ma più scarna di eccessi spesso non in linea con i valori spirituali mariani. La funzione eucaristica guidata proprio dal sacerdote Guarracino ha previsto al termine la lettura di una lettera rivolta all’intera popolazione, proprio con il fine di indirizzare i fedeli verso comportamenti più tradizionali. “La Processione della domenica è il cuore della Festa. Attorno a essa la comunità si raccoglie, gioisce, prega e fa festa.









Alcuni suggerimenti

Ne vanno conservate le originarie espressioni, evitando accuratamente spettacolarizzazioni che poco hanno a che fare con l’autenticità della fede che essa esprime” scrive il coordinamento in un documento, vietando così soste ingiustificate, ostacoli dovuti in particolare a fuochi pirotecnici troppo vistosi, evitando l’utilizzo di coriandoli di carta in favore di lanci di fiori e petali e dell’esposizione di coperte e drappi. Ma anche stop a balli e musica durante il passaggio della Madonna nei pressi della villa comunale. Infine sul tema donazioni, i fedeli hanno richiesto più aiuti materiali verso i bisogni de più poveri e del Santuario, che ha bisogno di ristrutturare la facciata, piuttosto che sprechi inutili:” si evitino pertanto sprechi di soldi in superflue ed eccessive manifestazioni esteriori e si faccia in modo di sostenere chi fa più fatica, ognuno secondo le proprie volontà.







Raccolte fondi

Le comunità parrocchiali di Pagani, in questo senso, auspicano che eventuali e comunque trasparenti raccolte di fondi prevedano la destinazione, quota parte, ad opere di carità. L’Arciconfraternita, dal canto suo, si impegna a fare altrettanto, destinando una parte delle offerte ai lavori di restauro della facciata del Santuario e all’aiuto ai più deboli, dandone pubblicamente notizia alla città”.









L’amministrazione

Molta soddisfazione anche per l’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco, visibilmente commosso all’alzata del quadro, che chiede ai suoi concittadini il rispetto e il rilancio di una festa destinata a tornare a pieno ritmo, ma con il ricordo delle difficoltà passate: “Abbiamo cercato di dare tutta una serie di suggerimenti per far vivere al meglio la nostra tradizionale festa e soprattutto verso un ritorno alla tradizione, quindi la biancheria di famiglia da stendere piuttosto che sparare coriandoli costosi e soprattutto dannosi per l’ambiente. Un poco alla volta torneremo a vivere al meglio la nostra festa, questo è un anno buono ma dobbiamo saper prendere positivamente anche le difficoltà degli anni passati. Torneremo ad avere momenti che sembravano ci fossero stati tolti dalla pandemia, ora dobbiamo dimostrare di saperle tutelare”.

Il servizio è di Alfonso Romano