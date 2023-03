Nocera Inferiore. Il Centro Antiviolenza prosegue le attività, soddisfazione di Sellitto

Il centro Antiviolenza proseguirà le sue attività, una notizia per cui esprime apprezzamento il consigliere comunale Vincenzo Pasquale Sellitto, componente del gruppo consiliare “Noi con Nocera Attiva”.

L’impegno

“Sono soddisfatto che le sollecitazioni sulla necessità di proseguire le attività del centro antiviolenza hanno trovato riscontro grazie al lavoro svolto dall’assessore Federica Fortino”.

La scadenza contrattuale

A fine gennaio Sellitto aveva richiesto la convocazione delle Commissioni Consiliari “Politiche Sociali e dei Servizi alla Persona” e “Pari Opportunità” per discutere la necessità della prosecuzione delle attività del “Centro Antiviolenza” che attualmente ospita 19 donne, ponendo il problema di assicurare la continuità del progetto e scongiurare l’interruzione delle attività dello sportello la cui scadenza contrattuale era fissata per questo mese. Nell’occasione l’esponente consiliare di opposizione, sottolineò la necessità di un presidio, a protezione di tutte coloro che pensano di non avere una via d’uscita dalle violenze fisiche e non.

Le parole di Sellitto

“Sempre più frequente risulta il collegamento tra reati che vedono, in prevalenza, le donne vittime di sopraffazioni fisiche e psicologiche, sia nell’ambito familiare che esterno ad opera di ex mariti, fidanzati o ex compagni. All’interno di questo scenario si inserisce il difficile compito delle forze dell’ordine che raccolgono le denunce ed eseguono le delicate indagini, spesso in contesti familiari difficili e complessi. – dice il consigliere – Ed è accanto a questo delicato lavoro che si inserisce il supporto dei Centri Antiviolenza, che svolgono un ruolo fondamentale per le vittime di violenza, diventando essenziali rispetto ad una strategia di protezione delle vittime ed anche di prevenzione dalla violenza di genere e domestica” .

La proroga

Il servizio vede la proroga fino al mese di luglio, ma, resta il nodo dei fondi per portare avanti nel lungo periodo le attività del centro antiviolenza. “Mi auguro – aggiunge Sellitto – che possano essere ripartite le risorse previste dal fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità stanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato lo scorso novembre in gazzetta ufficiale, che prevede risorse per regione da ripartire sui centri antiviolenza, e che presto il bene confiscato di via Astuti possa diventare una casa rifugio per le vittime di violenza”.

Anna Villani